WP: Putin vastasi Melania Trumpin kirjeeseen verisesti

Washington Postin kolumnistin mukaan Putin vastasi Melania Trumpin koskettavaan kirjeeseen pommeilla.

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump vetosi Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin rauhan puolesta, ja pyysi apua Ukrainan lapsille. Putin vastasi tähän pommeilla, kirjoittaa The Washington Post -lehden kolumnisti Marc A. Thiessen.

Thiessen on American Enterprise Institute -tutkimuslaitoksen tutkija.

Melania Trumpin koskettava vetoomus

Rouva Trump kirjoitti Putinille koskettavan kirjeen 15. elokuuta. Kirje luovutettiin Putinille tämän vieraillessa presidentti Donald Trumpin vieraana Alaskassa.

Rouva Trump kehotti kirjeessä Putinia tekemään rauhan Venäjän ja Ukrainan sodasta kärsivien lasten vuoksi.

– Jokaisella lapsella on sydämessään samanlaisia hiljaisia unelmia... He unelmoivat rakkaudesta, mahdollisuuksista ja siitä, että olisivat turvassa vaaralta.

– Herra Putin, te voitte yksin palauttaa heidän melodisen naurunsa. Suojelemalla näiden lasten viattomuutta teette enemmän kuin palvelette vain Venäjää – palvelette koko ihmiskuntaa.

Kolumnisti: Loukkaus presidenttiparia kohtaan

Thiessenin mukaan Putin vastasi tähän käynnistämällä torstaina massiivisen drooni- ja ohjusiskun, joka kohdistui asuinrakennuksiin ja päiväkotiin Kiovan keskustassa. Iskussa kuoli ainakin 23 ihmistä, joiden joukossa oli neljä lasta.

– Tämä isku oli loukkaus ensimmäistä naistamme kohtaan, kolumnisti kirjoittaa. Se oli myös loukkaus presidentti Trumpia kohtaan. Hän henkilökohtaisesti luovutti vaimonsa kirjeen Putinille Alaskan huippukokouksessa.

Koluministi Thiessen kirjoittaa, että Putin on kohdentanut hyökkäyksensä tarkoituksella lapsiin sodan alusta lähtien.

Putinin viime viikon hyökkäys oli hänen mukaansa erilainen. Hän arvelee, että sen tarkoituksena oli lähettää viesti Trumpille ja Valkoiseen taloon kokoontuneille Euroopan johtajille, että hän epäilee heidän päättäväisyyttään.

Ennen Alaskan huippukokousta Trump sanoi, että jos Putin ei suostu tulitaukoon, seuraukset ovat "vakavat". Thiessenin mukaa hän viivästytti näitä toimia ymmärrettävästi toivoen, että hänen kaksinkertaiset huippukokouksensa Anchoragessa ja Washingtonissa voisivat tuoda rauhan ulottuville.

"Pakottaminen alkakoon"

Nyt Putin on Thiessenin mukaan vastannut "Trumpin diplomatiaan ja hänen vaimonsa sydämelliseen kirjeeseen iskulla vasten kasvoja". Kolumnisti luonnehtii tätä raakalaismaiseksi hyökkäykseksi, jonka myötä on selvää, että hän ei välitä ukrainalaisten lasten "melodisen naurun palauttamisesta".

– Tämän pitäisi olla viimeinen pisara. Putin on osoittanut brutaaliudellaan, ettei hän aio lopettaa hyökkäystään Ukrainaan vapaaehtoisesti — hänet on pakotettava siihen. Joten pakottaminen alkakoon.

