Näin kylmäävää vauhtia deltavariantti syrjäytti muut koronamuunnokset USA:ssa – "Tämä on kuin elokuvasta Jurassic Park"

Vielä keväällä Yhdysvalloissa näytti siltä, että koronaviruksen alfamuunnos, jota tavattiin ensimmäisen kerran Isossa-Britanniassa, tulisi olemaan uusista koronamuunnoksista yleisin. Nyt tilanne on muuttunut radikaalisti ja ylivoimaisesti eniten tartuntoja maassa aiheuttaa deltavariantti.

Toukokuun alussa deltamuunnoksen osuus Yhdysvalloissa oli yhden prosentin luokkaa. Nyt ärhäkkä virustyyppi on lähes syrjäyttänyt muut koronavariantit: heinäkuun lopulla deltamuunnoksen osuus oli jo yli 93 prosenttia uusista koronatartunnoista.

Tutkijoiden laskelmat laumasuojasta uusiksi

Deltavariantin kiivastempoinen nousu dominoivan koronamuunnoksen asemaan on saanut tutkijat huolestumaan siitä, mihin suuntaan koronavirus kehittyy seuraavaksi. Deltavariantti kun on muutamassa viikossa muuttanut laskelmat siitä, mitä pandemian kukistamiseen tarvitaan.

– Deltaviruksen kehitys on huolestuttavaa. Tämä on kuin elokuvasta Jurassic Park hetkellä, jolloin tajuat, että kaikki dinosaurukset ovat taas päässeet vapaiksi, tilannetta kuvaa Texasin A&M-yliopiston virologi The Washington Postille.