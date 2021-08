Delta ei jää viimeiseksi: Luvassa on nykyisen rokotteen paremmin kiertäviä uusia koronavariantteja, biologi varoittaa ja arvioi, mistä seuraava tehovirus saa alkunsa

Koska viruksen kehitystä on mahdoton ennustaa, se aiheuttaa haasteen tehosterokotteen kehitykselle. Toiveena on tietysti se, että tehosterokote tehoaisi sellaisiin uusiin kantoihin, jotka kiertävät nykyisen rokotteen.

Kun korona iski voimalla Suomeen maaliskuussa 2020, Tuomas Aivelo sanoi, että virus on riesanamme vielä pitkään. Hän ei ollut väärässä. Katso video:

Variantit kukoistavat korkeissa tartuntamäärissä

– Variantit on kehittyneet niissä maissa, joissa koronan tautitapauksia on paljon. Alfa oli Britanniassa, delta Intiassa, beta oli Etelä-Afrikassa ja gamma Brasiliassa. Nämä ovat kaikki sellaisia paikkoja, joissa on ollut hyvin paljon tautitapauksia. Nyt se on luultavasti Afrikka, jossa on tällä hetkellä paljon tartuntoja.