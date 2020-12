Britanniasta lähtenyt koronamutaatio levisi nyt muuallekin Eurooppaan – Etelä-Afrikassa riehuva muunnos saattaa olla vielä vaarallisempi

Brittikoronamutaation leviämisestä Ranskaan , Espanjaan ja Ruotsiin uutisoitiin tänään. Asiantuntijat arvelevat sitä löytyvän jo muualtakin Euroopasta siitä huolimatta, että 18 valtiota – mukaanlukien Suomi – on keskeyttänyt lentoliikenteen Britanniasta.

Brittimutaation on arvioitu olevan jopa 70 prosenttia tehokkaampi leviämään ihmisestä toiseen.

– Se on shokeeraava arvio. Kaikki mutaatiot ovat huolenaiheita. Kyse on itsepäisestä ja opportunistisestä viruksesta, toteaa Ali Mokdad Washingtonin yliopiostosta Scientific American mukaan .

Tuleeko koronasta uusi influenssa?

Etelä- ja Itä-Britanniassa aluksi levinnyt uusi mutaatio ei mitä ilmeisemmin aiheuta sen vakavampaa tautia kuin koronaviruksen perusversiokaan, joka tosin on sekin johtanut pelkästään Britanniassa yli 70 000:een kuolemaan. Tänään uusia kuolemia on Britanniassa raportoitu 570.

Koronaviruksen mutatoitumisessa ei sinällään ole mitään ihmeellistä. Uusia mutaatioita on varmasti jatkossakin luvassa.

Keskeisenä kysymyksenä on taajaan esitetty se, toimivatko jo olemassaolevat rokotteet uusia mutaatioita vastaan.

Etelä-Afrikasta huonoja uutisia

Sitten tapahtui jotain ja sekä jouluaattona että joulupäivänä uusia tapauksia rekisteröitiin liki 15 000. Syyttävä sormi on kääntymässä uuden koronamutaation suuntaan, joka brittiversion tapaan vaikuttaisi olevan agressiivisemmin leviävä kuin edeltäjänsä. Etelä-Afrikan mutaatio on kuitenkin eri kuin brittiversio.

– Etelä-Afrikan versio on tietojemme perusteella tehokkaampi leviämään kuin Britiannian muunnos ja se ei ole hyvä juttu. Meidän täytyy olla jatkossa vähän parempia taudin kulun estämisessä, tartuntatautien johtava tutkija Richard Lessels totesi The Guardianille .

Kaikista Etelä-Afrikassa testävistä koronavirusteistä positiivisia on tällä hetkellä 23 prosenttia, mikä on yli puolet enemmän kuin ennen joulukuuta. Etelä-Afrikan talvikuukausina, kesä- ja heinäkuussa, testituloksista peräti 27 prosenttia oli positiivisia.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että toisen aallon hallitseva virus leviää nopeammin kuin ensimmäisen aallon virus, professori Salim Abdool Karim totesi Etelä-Afrikan tilanteesta The Guardianin mukaan .

Etelä-Afrikan terveysministeri Zweli Khize on Reutersin mukaan samaa mieltä.

Huolta on herättänyt myös mutaation mahdollinen taipumus tarttua niihin, jotka ovat taudin jo kertaalleen sairastaneet.

Rokotteen teho huolestuttaa

Etelä-Afrikan uuden mutaation ärhäkkä tarttuminen johtuu todennäköisesti siitä, että useita mutaatioita on viruksen piikkiproteiinissa , joka on vastuussa viruksen leviämisestä.

Varmaa tietoa nyt käytössä olevien rokotteiden tehosta ei ole vielä saatavilla. Lausunnot ovat kuitenkin olleet varovaisempia kuin mitä Britanniasta on annettu.

– Mitä rokotteeseen tulee, niin meillä on muutamia huolenaiheita enemmän (kuin Britanniassa). Teemme nyt tarkkaa tutkimusta, että voimme vastata kaikkiin kysymyksiin, Lessels totesi The Guardianille.

Muun muassa Saksa, Britannia ja Sveitsi ovat kieltäneet lennot Etelä-Afrikasta. Kyseistä mutaatiota on Britannian terveysministeri Matt Hancockin mukaan havaittu jo saarivaltiossa.

Etelä-Afrikassa uutta mutaatiota on tavattu huomattavan paljon 15–25-vuotiailla, joskaan vielä ei tiedetä johtuuko tämä ihmisten toiminnasta vai viruksen tehokkuudesta. Etelä-Afrikassa on kritisoitu isoja juhlia, joita on järjestetty kouluvuoden loppumisen kunniaksi.