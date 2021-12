Yhdysvalloissa varoitellaan synkästä omikrontalvesta – "Tarttuvin virus, mitä olemme nähneet"

Yhdysvaltain hallinnon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoittelee synkästä talvesta omikronmuunnoksen riehuessa ympäri maailman. Muunnos on johtanut maailmalla uusiin rajoituksiin ja herättänyt jälleen huolen sairaaloiden kuormituksesta.

Fauci alleviivasi uutiskanava NBC Newsille omikronin erityistä tartuttavuutta. Vaikka omikronin aiheuttamat oireet vaikuttavat nykytietojen valossa olevan lievempiä rokotettujen keskuudessa on muunnos silti vakava huolen aihe, koska se tarttuu niin helposti.

– Omikronmuunnos on poikkeuksellisen tarttuva. Se on yhtä tarttuva kuin tuhkarokko, ja se on jotakuinkin tarttuvin virus, mitä olemme nähneet, Reiner kertoi.