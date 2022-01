Mitä tapahtuu omikronaallon jälkeen? Asiantuntijat uskovat, että pandemian loppu saattaa jo häämöttää

Uutiskanava CNN:n haastattelemat asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että vaikka alkanut vuosi saattaa olla koronataistelussa tärkeä virstanpylväs, tulevaisuus on edelleen varsin epävarma.

Etelä-Afrikan kokemukset luovat toiveita

Eteläafrikkalaiset tutkijat havaitsivat omikronvariantin ensimmäisen kerran marraskuussa. Muunnos niin levisi kuin myös talttui nopeasti. Samoin on tapahtumassa Britanniassa, ja niin asiantuntijat uskovat tapahtuvan myös muualla maailmassa.

Mikä on seuraava variantti?

– Viruksella on ollut monia variaatiota sen jälkeen, mutta se on peräisin samasta kannasta alkuperäisen kanssa. On mahdollista, että koronavirus toimii samoin.