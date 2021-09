Amerikasta varoitus rokottamattomuuden seurauksista: Riski, että syntyy deltaakin vaarallisempi virusmutantti

Valkoisen talon korona-asiantuntijana toimiva pääjohtaja Fauci antoi lausuntonsa MSNBC-kanavalle . Hän sanoi aamuohjelma Morning Joen haastattelussa, että vaarana on "toiminnallisesti erilaisen" koronavariantin kehittyminen.

– On aina riski, kun virusta kiertää enemmän yhteisössä, että uusia mutaatioita syntyy herkemmin. Voi kehittyä variantti, joka on toiminnallisesti erilainen kuin nyt nähdyt.

Rokotukset tehokas ase

Faucin mukaan kehityskulku on nähty jo deltamuunnoksen kohdalla, joka leviää alkuperäistä virusta selvästi herkemmin.

– Yksi syistä, miksi haluamme saada mahdollisimman monta ihmistä rokotetuiksi kuin mahdollista on, että virukset eivät voi mutatoitua, jos niillä ei ole mahdollisuutta levitä ja toisintua, Fauci sanoo.

Newsweek kertoo, että Yhdysvalloissa keskimäärin 54 prosenttia väestöstä on tällä hetkellä täysin rokotettu koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Vaihtelu koronarokotuksissa osavaltioiden välillä on suurta. Korkeimman rokotekattavuuden osavaltiossa Vermontissa jo 69 prosentilla on täysi rokotesuoja, kun pienimmän kattavuuden osaltioissa Länsi-Virginiassa, Wyomingissa, Idahossa ja Alabamassa luku on noin 40 prosenttia.