Ensitreffit-Julia laukoo suorat sanat asiantuntijoiden painostuksesta: "Ei tuntunut hyvältä"

"Tuki ei ollut enää tsemppaavaa"

– Jos vähän niin kuin syyllistetään ja kysellään, että miksi sä nyt tunnet noin, niin minusta se on väärä lähtökohta. Siinä kohtaa pitäisi olla eri tyyli ja yrittää auttaa loppuun asti. Puolivälissä se auttaminen hiljeni.

– Mielestäni me yritimme ihan kaikkemme, Waltteri sanoo MTV Uutisille ja jatkaa Juliaa katsoen.

– Ja mun pitää nyt sanoa, että mun mielestä Julia yritti tosi hyvin. Olet tehnyt parhaasi siinä tilanteessa. Se on aikamoinen mylly.

