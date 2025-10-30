Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa eletään jännittäviä hetkiä ennen suuria päätöksiä. Elisan ja Matin suhde on ajautunut kriisiin. Elisa on pettynyt erityisesti siihen, että Matti ei lukenut hänestä kirjoitettua manuaalia.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman 11. jaksossa osallistujat saavat esittää toisilleen vaikeita kysymyksiä. Jakso on jo nähtävillä Katsomo+:ssa.

Elisan ja Matin suhde ei ole ollut hyvällä tolalla häämatkan jälkeen eikä tulevaisuus näytä kovin valoisalta. Kaksikko tapaa toisensa ja Elisa ottaa puheeksi hänen Matille antamansa manuaalin. Elisa antoi hänestä itsestään kirjoitetun manuaalin Matille hääpäivän jälkeisenä aamuna.

Siihen hän oli kirjannut muun muassa, miten häntä kannattaa lähestyä vaikeissa tilanteissa. Tuolloin Elisa kuitenkin sanoi Matille, että hän ei oleta, että Matti lukisi manuaalin piirun tarkasti heti.

– Eihän manuaaleja kukaan koskaan oikeasti lue, mutta sitten kun tulee oikeasti ongelmatilanne, niin voit katsoa, löytyisikö sieltä ratkaisu, Elisa sanoi hääpäivän jälkeisenä aamuna.