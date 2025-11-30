Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutut Iina ja Mikko vinkkaavat, mitä kannattaa ottaa huomioon hakiessaan ohjelmaan.
Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa ihastuneet Iina ja Mikko jatkoivat kuvausten jälkeen yhteistä elämää. Vuosien aikana ohjelman myötä on syntynyt monta paria, ja osalle on syntynyt myös perheenlisäystä.
Lu lisää: Yhteishaastattelu! Ensitreffit-pari Iina ja Mikko elävät etäsuhteessa – nämä ovat tulevaisuuden suunnitelmat
Haku ohjelmaan on auki ja kysyimme uusimman kauden Iinalta ja Mikolta, mitä pitää ottaa huomioon hakiessaan ohjelmaan.
Katso yllä olevalta videolta pariskunnan vinkit.