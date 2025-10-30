Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa eletään jännittäviä hetkiä ennen suuria päätöksiä. Iina ja Mikko ovat tärkeiden kysymysten äärellä.
Ensitreffit alttarilla -ohjelman kymmenennessä jaksossa osallistujat saavat esittää toisilleen vaikeita kysymyksiä. Jakso on jo nähtävillä Katsomo+:ssa.
Iina kysyy Mikolta suoraan, haluaisiko tämä joskus tulevaisuudessa lapsia.
Hän kertoo, että hänelle se olisi kynnyskysymys, mikäli Mikko ei haluaisikaan lapsia.
– Jos Mikko olisi sillä linjalla, että ei halua lapsia, niin kyllä se olisi minulle sellainen asia, että haluanko olla sellaisessa suhteessa, Iina sanoo kameroille.
Mikko vastaa Iinan isoon kysymykseen tyynen rauhallisesti ja tarkkaan sanamuotojaan harkiten.