– Jos Mikko olisi sillä linjalla, että ei halua lapsia, niin kyllä se olisi minulle sellainen asia, että haluanko olla sellaisessa suhteessa, Iina sanoo kameroille.

Hän kertoo, että hänelle se olisi kynnyskysymys, mikäli Mikko ei haluaisikaan lapsia.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa eletään jännittäviä hetkiä ennen suuria päätöksiä. Iina ja Mikko ovat tärkeiden kysymysten äärellä.

– Se on sellainen asia, että sitä täytyy ehkä jonkin aikaa miettiä, että pystyy sanomaan, että haluan lapsia. En myöskään keksi yhtään sellaista syytä, miksi en haluaisi sinun kanssasi lapsia, Mikko sanoo.

Hän kertoo vielä kameroille, että hänen ja Iinan suhde on juuri sellainen, että he voisivat yhdessä perustaa perheen.