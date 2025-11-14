Pate Mustajärvi piti hetken hiljaiseloa sosiaalisen median tilillään sen jälkeen, kun hän kertoi kasvaimestaan. Nyt mies vahvistaa, että kyseessä on syöpä.

Muusikko Pate Mustajärvi kertoi lokakuun puolivälissä Instagram-tilillään joutuvansa perumaan keikkoja, sillä häneltä on löydetty kasvain. Mies kertoi tuolloin peruvansa keikkoja ja hiljenevän myös somessa hetkeksi. Nyt hän vahvistaa Instagramissa, että kasvain osoittautui syöväksi.

Mustajärvi kertoo kirjaprojektistaan ja siitä, että nyt hänellä on ainakin aikaa kirjoittaa sitä sairauslomallaan.

– Syövän perkele heitti pienen kierrepallon keikkasuunnitelmiin, mutta tässä sairauslomalla ollessa on hyvin aikaa kirjoittaa.

Mustajärvi kertoi aiemmin, että häneltä on löytynyt tuumori.

– Nyt on kuulkaas käynyt niin, että kun tässä