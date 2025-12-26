Tiina Mustajärvi kertoo Helsingin Sanomille Pate Mustajärven suunnitelleen vielä viimeisinä hetkinään tulevaisuutta.
Pauli "Pate" Mustajärvi kuoli tapaninpäivänä 69-vuotiaana. Rock-legenda oli kertonut marraskuussa sairastavansa syöpää.
Pate Mustajärven leski Tiina Mustajärvi kommentoi lauantaina iltapäivällä miehensä kuolemaa lyhyesti Helsingin Sanomille.
– Paulilla oli vielä paljon suunnitelmia ja tehtävää, mutta aika loppui kesken.
Ensi vuosi 2026 olisi ollut Pate Mustajärven 70-vuotisjuhlavuosi.
Mustajärvi teki uransa aikana noin 4 000 keikkaa, parikymmentä studioalbumia Popeda-solistina sekä toistakymmentä soololevyä.
Mustajärveltä ehti ilmestyä musiikkia myös Popedan jälkeen. Kehosta löytyneen kasvaimen takia hän perui esiintymisiään, ja marraskuussa 2025 hän kertoi Instagramissa sairastavansa syöpää.