Keväällä 2026 MTV:n uutistoimitus tuottaa uuden keskusteluohjelman, jossa syvennetään päivän ja viikon tärkeimpiä ja mielenkiintoisimpia aiheita.

Ensimmäinen Asian ytimessä -keskusteluohjelma nähdään 7. tammikuuta vain MTV Katsomossa, josta löytyy päivittäin laaja kattaus uutis- ja ajankohtaissisältöä videomuodossa, suorina lähetyksinä ja dokumentteina.



Asian ytimessä -keskusteluohjelma esitetään maanantaista torstaisin kello 19.30.

Napakassa lähetyksessä keskitytään yhteen kyseisen uutispäivän kiinnostavimpaan aiheeseen – sellaiseen, josta kuulisi vielä hieman lisääkin.

Miten sitten määritellään, mikä on päivän kiinnostavin aihe?

– Aiheen ei välttämättä tarvitse olla päivän ykkösuutinen. Se voi olla puheenaihe, joka laajasti puhuttaa, tai se voi olla henkilö, joka nousee erityisesti esiin, kuvailee ohjelman vastaava tuottaja Antti Mälkönen.

– Vaikka asiat voivat olla monimutkaisia, tarkoitus on tehdä asioita helposti ymmärrettäväksi. Aiheeseen pureudutaan uutisankkurin johdolla, yhden tai useamman vieraan kanssa.

Kaikki kysymykset ovat sallittuja

Kokenut uutisankkuri Jan Andersson odottaa uutta ohjelmaa odottavalla mielellä.

– Innostun aiheesta kuin aiheesta yleensä aika hyvin, joten lähtökohtaisesti on kivaa päästä syventymään asioihin. Uutiset kun pakostakin ovat usein aika pintaraapaisua.

Uutismaailmalle tyypillistä on, että asioita tapahtuu paljon, monella tasolla, mikä tarkoittaa, että sekä uutisankkurilla että katsojilla on paljon sisäistettävää.

– Aamulla ei tiedä, mitä illalla on tapetilla. Se on samaan aikaan sekä kiehtovaa että hieman kuluttavaa – välillä tuntuu, että tekisi mieli vetää säkin päähän ja mennä hetkeksi talviunille, Andersson naurahtaa.

– Uudessa ohjelmassa aiheita on vain yksi, mikä antaa mahdollisuuden syventyä siihen perusteellisemmin. Ideana on pitää skaala laajana, eli aihe, joka tuntuu sinä päivänä eniten kiinnostavan ja puhuttavan on se, johon haluamme tarttua.

Niin uutislähetyksistä kuin esimerkiksi vaaliohjelmista tuttu Andersson aikoo pysyä tyylilleen uskollisena myös uudessa ohjelmassa.

– Aion noudattaa omaa ohjettani, joka on pitää ote lempeän tiukkana. Mikään aihe ei saa olla meille vieras ja kaikki kysymykset ovat sallittuja – vain siten pääsee asian ytimeen.

Lisää ymmärrystä itselleen sopivana hetkenä

Asian ytimessä -ohjelma löytyy MTV Katsomosta, jossa uutis- ja ajankohtaisohjelmien sisältöjä voi katsoa juuri itselleen sopivana ajankohtana.

– Ymmärrämme uutistoimituksessa, että suomalaiset elävät monenlaista elämää. Elämän ja työelämän rytmi vaihtelevat suuresti, joten haluamme mahdollistaa hyvien sisältöjen kuluttamisen itselleen parhaalla tavalla, sanoo julkaisupäällikkö Mona Haapsaari.

– Uudella ohjelmalla haluamme monipuolistaa uutiskerrontaamme, mutta samalla selkeyttää päivän pääaiheen käsittelyä. Uutislähetyksissä ja verkkosivuilla tarjoamme runsaan kattauksen, tässä ohjelmassa syvennämme niistä yhtä. Tämä on yksi keino lisätä ymmärrystä eri teemoista. Jos päivässä on aikaa kuulla yhdestä aiheesta enemmän, katso Asian ytimessä, summaa Haapsaari.



Esimakua ohjelmasta saatiin jo 3. joulukuuta, kun Tasavallan presidentti Alexander Stubb antoi MTV:lle pitkän erikoishaastattelun ajankohtaisista teemoista. Haastattelu levisi niin kotimaan kuin maailman medioihin laajalti.

Asian ytimessä on lupaus lisäarvosta

Myös Asian ytimessä.doc -dokumenttisarja jatkuu tammikuussa. Kevään ensimmäisessä, 11. tammikuuta julkaistavassa dokumentissa Elämmekö simulaatiossa?, astrofyysikko Sissi Enestam pohtii todellisuuden rajoja.

Näin ollen Asian ytimessä -tuote käsittää keväällä niin arkipäivän keskusteluohjelman kuin jokaviikkoisen dokumentin.

Vuoden 2025 aikana Asian ytimessä.doc -sarja on kasvanut merkittäväksi, viikoittaiseksi tuotannoksi, jossa nostetaan yksi teema esille joka sunnuntai. Teemat nousevat suomalaisten arjesta ja yhteiskunnallisista ilmiöistä, ulkomaan kiinnostavimpia teemoja unohtamatta, mutta eivät ole välttämättä kiinni juuri sen viikon uutisvirrassa.

Sarja on saavuttanut suurta suosiota MTV Katsomossa.

Kevään tulevissa dokumenteissa nähdään muun muassa, millaista on työ kuolindoulana, tavataan huijausten uhriksi joutuneita sekä kerrotaan, millaista tuhoa kauhuvuokralaiset voivat pahimmillaan saada aikaan.