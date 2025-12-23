Tammikuun 7. päivänä ruutuun palaava Huomenta Suomi tarjoaa katsojille entistä enemmän sisältöä.

Aamun suosikkiohjelma Huomenta Suomi palaa joulutauolta 7. tammikuuta pidempänä kuin koskaan aiemmin. Arkiaamujen ohjelma-aika pitenee kahdella tunnilla, joten katsojat saavat nauttia mielenkiintoisista vieraista, arjen aiheista sekä uutiskatsauksista aina puoleen päivään saakka.

Missä muussa ohjelmassa voivat samassa lähetyksessä piipahtaa sekä pop-tähti että presidentti? Siinä on jo itsessään taikaa, kuvailevat aamun juontajat, joita on kevätkaudella arkisin yhden juontajan sijaan kaksi.

Luvassa on siis entistä enemmän tuttuja kasvoja aamun ja aamupäivän seuraksi.

Arjen Huomenta Suomi lähenee tekemiseltään ja teemoiltaan viikonlopun Huomenta Suomea, joka on ollut erittäin katsottu viikonloppuaamujen ohjelma.

Arjen juontajina toimivat tutut tekijät. Esimerkiksi Jesse Kamras, Teresa Meriläinen-Aho, Shahin Doagu ja Eerikki Pitkänen ovat katsojien aamuseurana kevään lähetyksissä.

– Huomenta Suomi on enemmän kuin tv-ohjelma, se on kaveri, jonka kanssa viettää aikaa. Odotan innolla, että saamme nyt olla katsojien, eli kavereidemme, kanssa koko aamupäivän, Kamras sanoo.

– Aamu on ihmisen parasta aikaa, kun uusi uljas päivä on vielä edessä. Aamuohjelmassa on ihan oma sähkönsä, mutta myös herkkyytensä, kun saamme kertoa aamun tuoreet uutiset, olla kiinni päivän puheenaiheissa ja antaa katsojille eväitä tulevaan päivään. Vaikka välitämme toisinaan raskaitakin uutisia ja käsittelemme vakavia aiheita, niin tärkeintä on tunnelma, jonka haluamme kotiisi tuoda.

Uusi ilme kruunaa uudistuksen

Katsojalle uudistunut Huomenta Suomi näkyy pidemmän ohjelma-ajan ja useamman juontajan lisäksi myös studioilmeen muutoksella. MTV:n palkitut ja kansainvälisessäkin vertailussa upeasti sijoittuvat uutisstudiot Helsingin Vallilassa mahdollistavat eri ohjelmille omanlaisensa tunnelman.

Juontaja-ankkuri Teresa Meriläinen-Aho iloitsee siitä, että muutoksia nähdään myös studioilmeessä.

– Aamun visuaalinen ilme kirkastuu entisestään, joten studio-olohuoneemme muuttuu yhä kutsuvammaksi. Juontokaverin kanssa on kivaa testata, mitä "tuplateho" saa irti osasta aiheita, hän sanoo.

– Haluamme temmata nukkujan ylös sängystä sillä oikealla jalalla ja saatella päivään paitsi tietäväisenä maailman tapahtumista, myös toiveikkaana ja dynaamisena.

Huomenta Suomen vastaava tuottaja Jouni Sipilä vakuuttaa, että tutut elementit löytyvät jatkossakin.

– Lupauksemme on, että katsoja saa tiiviissä paketissa tuoreimmat uutiset, mutta ennen kaikkea mukavaa ajateltavaa ja hyviä vinkkejä arkeen ja elämään. Lähetysaikaa meillä on viikon aikana lähes puolitoista vuorokautta, joten tarjontaa riittää jokaiselle. Kovien uutisten rinnalla paneudumme erityisesti ihmisläheisiin teemoihin; kerromme ystävyydestä ja ihmissuhteista, teemme ruokaa, puhumme kirjoista ja terveydestä, tapaamme viihdyttäviä ihmisiä ja haemme vinkkejä esimerkiksi kuntoiluun.

Enemmän kuin TV-ohjelma

Huomenta Suomi tunnetaan vahvana ja rakkaana tv-brändinä, mutta sen sisällöt eivät suinkaan rajoitu vain aamuun tai TV-laitteeseen.

Huomenta Suomi löytyy myös MTV Katsomosta, jossa uutis- ja ajankohtaisohjelmien sisältöjä voi katsoa juuri itselleen sopivana ajankohtana.

– Ymmärrämme uutistoimituksessa, että suomalaiset elävät monenlaista elämää. Elämän ja työelämän rytmi vaihtelevat suuresti, joten haluamme mahdollistaa hyvien sisältöjen kuluttamisen itselleen parhaalla tavalla. Jos ei ole aikaa katsoa koko lähetystä, Katsomossa on mahdollisuus valita myös itselleen tärkeimmät ja kiinnostavimmat osiot katseluun, sanoo julkaisupäällikkö Mona Haapsaari.

– Huomenta Suomi on kuin olohuone – paikka, johon kuka tahansa voi poiketa. Ja sinä, hyvä katsoja, olet aina lämpimästi tervetullut kylään, Kamras lisää.

MTV:n uutisohjelmisto vahvistuu

Myös Viiden jälkeen -ohjelma palaa tauolta 7. tammikuuta. Lisäksi samana päivänä esitetään MTV Katsomossa ensimmäinen Asian ytimessä -keskusteluohjelma.

Ohjelmassa tutut uutisankkurit hakevat vastauksia päivän kiinnostavimpaan kysymykseen ja ajankohtaisiin teemoihin. Lähetys nähdään maanantaista torstaihin MTV Katsomossa kello 19.30.

–Tämä tarkoittaa, että olemme yleisön saatavilla ja uutistapahtumien pulssilla entistä vahvemmin aamusta iltaan. Huomenta Suomen kautta voi herätellä itsensä päivään ja puheenaiheisiin, päivällä MTV Katsomo ja mtvuutiset.fi tarjoavat kattavan paketin suoraa lähetystä, videoita sekä artikkeleita, Viiden jälkeen toivottelee ihmiset tervetulleiksi arjen askareista ja vie katsojaa kohti iltaa, Seitsemän ja Kymmenen uutiset paketoivat uutispäivän tiiviiseen muotoon ja tässä välissä päivän isoa aihetta syvennetään vielä Asian ytimessä -ohjelman kautta, luettelee Haapsaari.

– Eikä pidä unohtaa esimerkiksi dokumentteja, joita MTV Uutiset tuottaa viikoittain Asian ytimessä.doc -sarjan kautta sekä useamman kerran vuodessa Rikospaikka-ohjelman kautta.