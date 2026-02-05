Pauliina Ainasoja on MTV Uutisten toimittaja, joka työskentelee tällä hetkellä eniten some-tiimissä, eli olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä erityisesti TikTokissa ja Instagramissa. Hän tekee juttuja myös MTV Uutisten verkkoon ja Asian ytimessä.doc -dokumentteja.

Pauliinan kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti yhteiskunnalliset sekä ihmisten arkea koskettavat talouskysymykset, mutta hänen työnsä kattaa laajasti erilaisia uutisaiheita. Myös eläimiin liittyvät uutisaiheet ovat hänelle tärkeitä.

Juttuvinkit ja ehdotukset dokumenttiaiheista ovat aina tervetulleita – niitä voi lähettää sähköpostitse.