Illan Asian ytimessä -ohjelmassa pohditaan, miten suomalaisurheilijat pärjäävät talviolympialaisissa Italiassa.
Ensimmäiset urheilijat ovat jo aloittaneet kisataipaleensa Milano-Cortinan talviolympialaisissa. Virallisia avajaisia vietetään perjantaina.
Suomen joukkueessa on 102 urheilijaa, joista 48 on jääkiekkoilijoita. Kuka suomalaisista menestyy ja montako mitalia on odotettavissa? Tätä pohditaan illan Asian ytimessä -ohjelmassa Maija Lehmusvirran johdolla.
Ohjelman vieraiksi saapuvat MTV Urheilun uutispäällikkö Matti Nyrhinen ja legendaarinen urheilutoimittaja Jari Porttila. Otamme myös yhteyttä Milanoon, toimittajaamme Aino Hailiin, joka seuraa olympiatulen matkaa kaupungissa. Katso Asian ytimessä MTV Katsomossa kello 19.30 alkaen!