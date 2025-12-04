Venäjän mediakin siteerasi laajasti presidentti Stubbin MTV-haastattelua, mutta sisältöön lisättiin maustetta.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin eilen julkaistu haastattelu MTV Uutisten Asian ytimessä -ohjelmassa on levinnyt laajalsti ulkomaille. Useiden länsimedioiden lisäksi haastattelun noteerasivat myös Venäjän kärkimediat. Niiden tulkinnasta voi kuitenkin tehdä johtopäätöksiä, ettei Stubbin sanomaa nielty sellaisenaan.

Stubb korosti haastattelussa, että suomalaisten on valmistauduttava epäoikeudenmukaisiin rauhanehtoihin Ukrainassa.

– Realiteettia on se, että rauha voi olla joko hyvä, huono tai jonkinnäköinen kompromissi. Realiteettia on myös se, että meidän suomalaisten on valmistauduttava hetkeen, kun rauha syntyy, ja kaikki ne oikeudenmukaisen rauhan ehdot, josta olemme paljon neljän vuoden aikana puhuneet, eivät tule todennäköisesti täyttymään.

Venäjän media tarttui haastattelun tähän kulmaan kärkkäästi. Uutistoimisto Tass korostaa, että Ukrainan konfliktin ratkaisu saattaa Stubbin mukaan päättyä ehtoihin, jotka eivät miellytä Kiovaa eikä Euroopan unionia. Tassin lisäksi myös versiossa korostetaan, ettei rauha tule Stubbin mukaan todennäköisesti olemaan oikeudenmukainen juuri Kiovan kannalta.