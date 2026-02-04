



Tässä ovat politiikan tutkijan kolme pointtia Alexander Stubbin puheesta – Trumpin nimeä ei mainittu 2:55 Katso myös: Stubb ojensi kansanedustajien keskustelukulttuuria – Loikkanen: "Poliittinen kielenkäyttö on tiktokisoitunut" Julkaistu 31 minuuttia sitten Pauliina Ainasoja pauliina.ainasoja@mtv.fi Asian ytimessä -ohjelmassa politiikan tutkija Hanna Wass ja MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö analysoivat presidentti Alexander Stubbin puhetta valtiopäivien avajaisissa. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puhe valtiopäivien avajaisissa oli rauhallinen ja toteava. Politiikan tutkija Hanna Wass näkee sen sisältäneen kuitenkin useita painavia linjauksia, jotka kertovat siitä, miten Stubb hahmottaa Suomen roolin muuttuvassa maailmanjärjestyksessä. Puheessa Suomi asemoitiin aktiiviseksi toimijaksi, ei vain olosuhteisiin sopeutujaksi. Samalla Stubb otti aiempaa selkeämmin kantaa Yhdysvaltoihin, muistutti demokratian ja historian merkityksestä sekä avasi jälleen arvopohjaisen realismin käsitettä. Suomi ei vain sopeudu vaan vaikuttaa Wassin mukaan puheen avaus oli kiinnostava historiallisesta näkökulmasta. Presidentti teki tietoisesti eroa presidentti Mauno Koiviston tunnettuun ajatukseen Suomen selviytymisestä. – Se oli minusta erityisen kiinnostavaa, että hän aloitti tekemällä ja aika monta kertaa toistamaansa erontekoa Mauno Koiviston kuuluisaan lausahdukseen siitä, että Suomen idea on selviytyä, Wass sanoi. 16:22

Katso presidentti Alexander Stubbin puhe valtiopäivien avajaisissa tästä!

Stubbin viesti oli selvä: Suomi ei ole passiivinen sopeutuja vaan aktiivinen vaikuttaja.

– Emme vain sopeudu vaan vaikutamme. Diplomatian pelilaudalla on parempi olla pelaaja kuin pelinappula, Stubb sanoi puheessaan.

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikön Jaakko Loikkasen mukaan puheen sisältö oli tässä suhteessa realistinen, vaikka esiintyminen itsessään oli hillittyä.

– Jos sisältöä miettii, niin siinä oli paljon realismia ja jonkin verran myös arvopohjaa, Loikkanen summaa.

Yhdysvallat, liittolaisuus ja taistelujen valinta

Toinen Wassin mielestä puheen kiinnostavimmista osuuksista koski Yhdysvaltoja.

Stubb totesi, että Yhdysvaltojen nykyinen ulkopolitiikka on osin ristiriidassa eurooppalaisten arvojen kanssa, mutta korosti samalla liittolaisuuden jatkuvuutta.

– Se oli kiinnostavaa, että Donald Trumpia ei mainittu ollenkaan nimeltä ja se on ehkä ihan järkevääkin, että yritetään hahmottaa, että suhteet Yhdysvaltoihin on osa pidempää jatkumoa, Wass sanoi.

Loikkasen mukaan puheessa sanottiin aiempaa selvemmin ääneen se, missä Suomi seisoo suhteessa Yhdysvaltoihin.

– Ehkä nämä realiteetit, joiden kanssa nyt ollaan tekemisissä, niin ehkä ne tuli sanottua, jos ei nyt suorempaa niin ainakin selkeämmin kuin aiemmin, Loikkanen totesi.

Hän kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että Stubb puhui taistelujen valitsemisesta.

– Eli missä me olemme niin sanotusti Yhdysvaltojen kanssa kumppaneita ja liittolaisia? Missä me teemme yhteistyötä ja missä asioissa sitten taas erotaan, Loikkanen kuvasi.

Wassin mukaan juuri tämä osuus oli koko puheen kiinnostavin.

– Siinä oli vähän tällainen tyyneysrukous taustalla. Pitää valita asiat, joihin voi vaikuttaa ja mitä seurataan sivusta, Wass sanoi ja korosti pienen maan reaalipoliittisia rajoja.

Mitä tarkoittaa arvopohjainen realismi?

Kolmas Wassin esiin nostama teema oli arvopohjainen realismi – fraasi, jonka kuulee usein presidentti Stubbin suusta. Wass tulkitsee sen yhä intressipolitiikaksi.

– Tämä oli kolmas kiinnostavin kohta puheessa, eli hieman samaa kuin uuden vuoden puheessa. Presidentillä arvopohjainen realismi tarkoittaa yhä konkreettismmin intressipolitiikkaa. Tässä turvallisuus, kauppapolitiikka, elintaso, talous – kaikki liitettiin yhteen ja se palautuu siihen, että taistelut on valittava, Wass avaa.

– Mutta se, että arvopohjainen realismi antaisi konkreettisia instrumentteja politiikan tekemiseen, niin se jäi vielä vähän auki.

Puheessa nousi esiin myös yksittäinen lause, "Nostalgia ei ole strategia", joka Loikkasen mukaan ei ollut sattumaa.

– Davosissa Maailman talousfoorumissa Kanadan pääministeri Mark Carney piti puheen, jossa käytti tätä tismalleen samaa ilmaisua, Loikkanen sanoi.

Hänen mukaansa Stubb viittasi Kanadan pääministerin puheeseen tietoisesti, vaikka ei maininnut tätä nimeltä. Carney viittasi puheessaan Sveitsissä Stubbiin.

– Nyt varmaan oli takaisinmaksun aika, Loikkanen kuvasi.

Presidentti omassa elementissään

Puheen tulkinnassa esiin nousi myös Stubbin henkilökohtainen asema muuttuneessa maailmantilanteessa. Wassin mukaan presidentti vaikuttaa viihtyvän poikkeuksellisessa kansainvälisessä tilanteessa.

– Ainakin sitä kautta, että hän on varmasti enemmän elementissään kuin koskaan, Wass sanoi.

Hän korosti Stubbin osaamista ja verkostoja.

– Onhan tällaisessa tilanteessa aika huimaa, että meillä on presidentti olla, jolla on oppineisuutta, kykyä tehdä tieteellistä analyysia maailman poliittisesta tilanteesta ja on hyvät henkilösuhteet on kielitaitoa, Wass kuvasi.

Loikkasen mukaan tämä näkyy myös siinä, miten Suomi on asemoinut itseään.

– Tässä tilanteessa Suomi on verraten hyvin pystynyt omaa asemaansa vahvistamaan ja siinä tietysti presidentillä on ollut oma iso roolinsa, Loikkanen lisäsi.

Asian ytimessä hakee vastauksia uutismaailman kysymyksiin maanantaista torstaihin kello 19.30 suorana MTV Katsomossa. Päivän polttaviin puheenaiheisiin vastauksia ovat hakemassa MTV Uutisten uutisankkurit Maija Lehmusvirta, Kirsi Alm-Siira ja Jan Andersson.

