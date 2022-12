YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Ukrainaan, Banksyn katuteos varastettiin – MTV Uutiset seuraa Ukrainan sotaa

Türk käy Kiovassa ja sen lähialueilla sekä muun muassa Harkovassa ja Izjumissa. Ukrainan Venäjän hallusta vapauttamilta alueilta esimerkiksi Kiovan läheltä Butshasta sekä Izjumista on paljastunut joukkosurmia.

YK:n riippumaton tutkintakomitea on todennut, että näillä alueilla on tapahtunut monia sotarikoksia ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Komitea on todentanut Venäjän joukkojen syyllistyneen muun muassa summittaisiin teloituksiin, kidutukseen ja raiskauksiin.