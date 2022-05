CIA:n johtaja: Putin näkee, että hänellä ei ole varaa hävitä Ukrainassa – MTV seuraa sotaa

– Minun mielestäni tällainen keskustelu on hyvin vaarallista. Olen varma, että me saavutamme suhteissamme sellaisen tason ettei kenellekään tule mieleen kysyä vastaavaa, Putin vastasi.

– Luulen, että hän on sellaisessa mielentilassa, jossa hän ei usko, että hänellä on varaa hävitä, Burns sanoi Financial Timesin konferenssissa.