Nyt puhuu Jari Kurri: Jokerit-omistaja vastaa saamaansa kritiikkiin – "Mitä pahaa minä olen tässä tehnyt?"

Jokerit on suunnannut katseensa vahvasti kohti SM-liigaa. Seura suunnittelee paluuta kotimaan kaukaloihin kaudeksi 2023-24. Seuraavaksi Jokereiden toimistolla alkaa kova työ liigalisenssin mahdollistamiseksi.

Tällä hetkellä tärkein tehtävä on saada rahoitus- ja tausta-asiat kuntoon.

– Liigalisenssin hakuprosessia ajatellen pitää valmistella se, että olemme liigakelpoinen joukkue, jonka taustat ja rahoitus ovat kunnossa. Lokakuun loppuun mennessä pitää olla ne asiat kunnossa. Juniorit pyörivät ihan normaalisti. Haasteita on edessä, mutta ruvetaan paiskimaan hommia, Kurri kertoo MTV Urheilulle.

Yksi suuri kysymysmerkki SM-liigahaaveiden osalta on selkeä. Missä Jokerit aikoo pelata kaudella 2023-24? Helsinki-hallin omistajakuviot hankaloittavat Jokereiden suunnitelmaa merkittävästi.

– Se on hyvä kysymys. Toivotaan, että tähän areenaan löytyy jonkinlainen ratkaisu tulevaisuudessa. Varmaan kukaan ei osaa sanoa, millä aikataululla. Olen optimistinen, että siihen löytyy ratkaisu jossain vaiheessa. Totta kai toivomme, että mahdollisimman pian, Kurri sanoo viitaten Helsinki-hallin hankalaan tilanteeseen.

Kurrin mukaan Jokereilla on kolme vaihtoehtoa. Joko Jokerit jatkaa pelejään tutussa ja turvallisessa Helsinki-hallissa, palaa takaisin Helsingin jäähalliin tai siirtyy pelaamaan Espoon Metro Areenalle.

– Varmaan tuossa ne kolme vaihtoehtoa on. Paras ratkaisu on, että saamme Helsinki-hallin asiat siihen kuntoon, että pystymme pelaamaan ja saamme siitä kotipesän Jokereille. Aika näyttää. Kovat haasteet edessä.

Hyvänä esimerkkinä on Antti Pennasen kanssa solmittu valmentajasopimus, jonka kohtalo on vielä auki.

– Ei varmaan ole salaisuus, että kyllä meillä on Pennasen kanssa KHL-sopimus. Aika näyttää, miten se asettuu tulevaisuudessa. On liian aikaista puuttua näihin asioihin vielä, Kurri paljastaa.

Jokereilla tuulinen kevät

Käynnissä oleva kevät on ollut Jokereiden osalta tuulista aikaa. Jokerit vetäytyi ensin KHL:n pudotuspeleistä ja tovia myöhemmin koko KHL:stä Venäjän Ukrainaan tekemän sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi.

Jokereiden toimistolla on tehty kuumeisesti töitä Venäjän hyökkäyksestä lähtien, jotta seura voisi irtaantua KHL:stä. Erinäiset toimenpiteet ovat vaatineet kuitenkin aikaa.

– Se (Venäjän hyökkäys) oli aika kova herätys aamulla. Itsellä oli heti se, että tämä kausi oli meillä tässä. Se oli ensimmäinen tunne. Tosi paljon on asioita tapahtunut ja tosi paljon on vienyt aikaa asioiden selvittely ja päätösten tekeminen, Kurri avaa.

– Se meni oikein hienosti. He ymmärsivät tilanteen. Siihen meni vähän enemmän aikaa kuin oletimme. Kaikki sujui hyvässä yhteisymmärryksessä. Päätös on se, että Jokereiden on hyvä jatkaa tulevaisuudessa, kun omistus siirtyy minulle ja minä alan itse rakentamaan uutta omistusjärjestelyä, Kurri selventää.