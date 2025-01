Jokereihin uusi omistaja? Näin SM-liigaseuran taustalta tuttu nimi vastaa

Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että Heikki Viitikko olisi astumassa Mestiksessä pelaavan Helsingin Jokerien omistajaportaaseen. Viitikko kommentoi nyt uutista ensi kertaa MTV Urheilulle.

Helsinki-hallin keulakuva, sijoittaja Heikki Viitikko on HS:n mukaan ostamassa osan Jokerien osakkeista seuran puheenjohtajan Mikko Saarnin johtamalta Soldo Capital Oy:ltä. HS ei viime viikolla tavoittanut Viitikkoa kommentoimaan uutistaan.

Viitikko toimii myös suomalaisen kiinteistösijoitusyhtiön Trevian taustalla. Se solmi viime syksynä kaupat Jokerien entisestä kotiareenasta, Helsinki-hallista.

Areenakaupat synnyttivät heti tuoreeltaan isoja kysymyksiä. Milloin halli on käyttökunnossa? Pelaako Jokerit siellä tulevaisuudessa? Nämä seikat nousivat uudestaan esiin HS:n uutisen myötä. Lisäksi Jokerit johtaa Mestistä ylivoimaisesti ja tavoittelee liiganousua keväällä, mikä on kasvattanut odotuksia isompaan areenaan siirtymisestä.

Viitikon taustoissa kiinnostaa myös yhteys Jukureihin. Viitikko vetäytyi mikkeliläisen liigaseuran taustalta vuonna 2023, mutta vielä vuosi sitten Jukurien velka Viitikolle oli ex-omistajan mukaan yli 2,2 miljoonaa.

– Kyse on pitkäaikaisesta lainasta. Kun ajatellaan seuran tilannetta ja alueen kokoa, niin varmasti realiteetti on, että puhumme (takaisinmaksussa) jostain 10–15 vuoden suuruusluokasta, Viitikko kommentoi MTV Urheilulle helmikuussa 2024.

Viitikko vastasi kuumiin kysymyksiin Jokereista, Helsinki-hallista ja Jukureista puhelimitse MTV Urheilulle keskiviikkona.

Pitääkö uutinen osaomistajuudesta Jokereihin paikkansa?

– Se on markkinahuhu, en lähde kommentoimaan tätä. Emme ota kantaa mihinkään huhuihin.

– Huhu on lähtenyt liikkeelle, tulee uutisankkoja ja skuuppeja. Jos jotain joskus tehdään, silloin tullaan asian kanssa ulos. Tämä ei tarkoita, että Jokereiden suhteen olisi mitään edes menossa.

Onko Helsinki-hallin avaamisen aikataulusta jotain uutta kerrottavaa?

– Ei muutoksia aiempaan. Huolto- ja siivoustyöt etenevät. En lähde veikkaamaan aikataulua milloin luvat olisi käsitelty. Lupia odotellaan, ja kun ne saadaan, niin päästään se kauppa päättämään.

Pelaako Jokerit areenassa tänä keväänä?

– Emme voi tietää, milloin lupa saadaan. Olen aiemminkin sanonut, että ensimmäiset kulttuuri- ja urheilutapahtumat voisi pitää loppukeväästä ja se on edelleen realistinen aikataulu, mitään ei voi ihan satasella luvata. Tiedotamme kyllä, kun luvat on käsitelty.

Onko Jukurit-lainan takaisinmaksussa edetty?

– Maksujärjestelmästä on sovittu jo hyvää aikaa sitten viime vuoden puolella. Ja he ovat sitä noudattaneet. Siitä tehtiin pitkäaikainen sopimus, joka jatkoi sitä alkuperäistä aikaa huomattavasti. Ja he ovat siinä pysyneet. Asiat ovat kunnossa.