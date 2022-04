Teemu Selänne kertoi Valavuori Livessä innostaan töihin Jokereissa – löytänyt porukan, joka on valmis ostamaan entisen Hartwall Arenan

– Uskon, että Jokerit tietää, että Teemulla on hirveästi annettavaa jääkiekolle ihan uran takia. Hän pystyy näkemään tätä juttua – jopa bisneksenkin kannalta. On tosi tärkeä juttu ja iso asia saada Teemu tavalla tai toisella mukaan, Kurri sanoi.

– On tosi paljon jokerilegendoja, jotka ovat huolissaan, miten tämä lähtee toimimaan. Uskon, että me saadaan kaikki mukaan rakentamaan uutta nousua. Saadaan lisää fanipohjaa ja positiivinen meno, Selänne sanoi.

– Uskon, että me pystytään rakentamaan uudestaan tällainen juttu ja tehdään asiat oikein. Saadaan kaikki taakse ja on avoin peli, saadaan tämä homma rullaamaan. Se on ehkä meidän tavoite.

Porukka entisen Hartwall Arenan ostamiseen

Jokerien aiempi kotipaikka, entinen Hartwall Arena on parhaillaan tyhjillään, ja sen tulevaisuus on auki. Areenan omistavat venäläiset liikemiehet kuuluvat Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin ja ovat kansainvälisillä pakotelistoilla. Tapahtumajärjestäjät ovat lopettaneet yhteistyönsä areenan kanssa.

– Olen löytänyt sellaisen porukan, joka on valmis ostamaan entisen Hartwall Arenan itselleen. Totta kai nämä sanktiot venäläisten kanssa ovat sellaisia, että tällä hetkellä on mahdotonta edes ostaa, mutta kyllä meillä on porukka, joka on sen valmis ostamaan.