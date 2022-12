Jokerien aika loppumassa kesken – kiekkopomolta huolestuttava paljastus: "Ei olla edes niin pitkällä"

Kun SM-liiga sulki ovensa kauden 2023–2024 suhteen, Jokerien taustayhtiö Team Jokerit oy sekä junioriorganisaatiota pyörittävä emoseura Jokerit ry ilmaisivat uuden edustusjoukkueen tavoitteeksi sarjapaikan saamisen Mestiksestä tulevalle kaudelle.

Jokerien vetovoiman tiedostaen Mestiksessä ja sitä pyörittävässä Jääkiekkoliitossa on odotettu innolla seuran taustalla operoivien henkilöiden esityksiä suunnitelmista, mutta sellaisista ei ole toistaiseksi kuulunut yhtään mitään.

Tilanne on aikataulun kannalta äärimmäisen huolestuttava, sillä Jokereilla ei tällä hetkellä ole sovittuna edes hallia, jossa se pelaisi ensi kaudella. Entinen Hartwall-areena on nykyisten venäläisomistajiensa kanssa pattitilanteessa, ja ruuhkaisen Helsingin Jäähallin käyttömahdollisuutta on toistaiseksi vasta tunnusteltu.

Jokerien taustayhtiön sekä junioriorganisaation hallituksessa istuva Jorma Mäkinen tunnusti viime viikolla Iltalehdelle, ettei Jokerien edustusjoukkueella ole tällä hetkellä hallia saati pelaajia ensi kaudeksi.

– Paska tilanne on tällä hetkellä, Mäkinen tiivisti.

"Ei ole käyty mitään virallista keskustelua"

Jokerien edustusjoukkueen tilanteen keskeneräisyydestä lisää tietoa antaa Mestiksen operatiiviinen johtaja Olli Aro, jonka mukaan seuralta ei ole tullut minkäänlaista virallista lähestymistä sarjaa tai Jääkiekkoliittoa kohtaan.

– Ei meillä oikeastaan mitään virallisia keskusteluja Jokerien kanssa käyty, muuta kuin ilmoitettu ne päivämäärät, joiden mukaan mennään, Aro avaa MTV Urheilulle.

– Tammikuussa pitäisi jättää (Jääkiekkoliiton) liittohallitukselle sarjapaikkaa koskeva hakemus, ja sitten maaliskuussa olisi lisenssikäsittely. Ei me niistäkään ole mitään enempää juteltu, vaan olemme vain ilmoittaneet nuo, jos haluavat sitä sarjapaikkaa hakea.

Eli tässä on noin kuukauden päivät aikaa ensimmäiselle viralliselle yhteenotolle.

– Kyllä.

Oletteko kuitenkin toimittaneet Jokereille tarkat ohjeet siitä, mitä kaikkea seuralla pitäisi olla tammikuussa kasassa?

– Ei, ei, ei ole laitettu. Niin kuin sanottua, ei ole käyty mitään virallista keskustelua, eikä olla edes niin pitkällä, että olisi ilmoitettu, mitä heiltä tarvitaan, Aro paljastaa.

– Toki jos heiltä sellainen yhteydenotto tulee, autetaan heti.

Milloin viimeksi on ollut edes epävirallista yhteydenpitoa Jokerien suunnalta?

– Nyt en voi puhua kuin omasta puolestani, mutta olen joulukuussa käynyt keskustelua puhelimitse Jokerien edustajan kanssa. Mutta niin kuin sanottua, se on ollut hyvin epävirallista. Minun tiedossani ei ole, että olisimme käyneet mitään virallista keskustelua heidän kanssaan.

Tuntuu, että tässä tulee valtava kiire Jokereille, jos mitään virallista keskustelua ei ole vielä edes käyty, ja tammikuun aikana pitäisi kuitenkin jo tapahtua?

– En osaa oikein ottaa kantaa siihen, kun en tiedä, missä vaiheessa he ovat tämän asian suhteen. Haluan korostaa, että vaikka olen puhelimessa puhunut ja ilmoittanut päivämäärät, meillä ei ole sellaista tietoa, että mikä heidän suunnitelmansa tai mikä heidän hankkeensa tila on. Kun virallista keskustelua ei ole käyty, on mahdoton tietää.

Eteneekö Mestis sitten tällä hetkellä sellaisilla askelmerkeillä, että ensi kausi pelataan ilman Jokereita?

– Kyllä. Toki meillä on valmius käsitellä ja miettiä sitä asiaa sen aikataulun puitteissa, mutta ennen kuin mitään virallista hakemusta, virallista neuvottelua tai virallista yhteydenottoa on tullut, mennään sillä suunnitelmalla, mikä on olemassa.

– Odotetaan, mitä tässä tapahtuu, mutta samaan aikaan meidän pitää keskittyä myös siihen, että meillä on kausi käynnissä ja ensi kausi pelataan joka tapauksessa – emme voi pysähtyä ja jäädä odottamaan jotain. Se voisi olla vaarallista.

Kenen kanssa olet ollut yhteydessä Jokereista, kun olet käynyt näitä epävirallisia keskusteluja?

– En kommentoi, Aro päättää.

Jokerien taustalla erikoista salailua

Saatavilla olevien julkisten asiakirjojen mukaan Jokerien entisen seuraomistajan Harry Harkimon poika Joel Harkimo omistaa Team Jokerit oy:n sataprosenttisesti ja hallituksessa istuu samojen asiakirjojen mukaan yksin Jokerit ry:n edustaja Jorma Mäkinen.

Mäkinen kuitenkin myönsi Iltalehdelle, ettei ole täysin tietoinen kaikesta, mitä seuran hallituksessa on tilanteesta keskusteltu. Tiedossa ei ole, keitä Jokerien taustayhtiön hallituksessa tällä hetkellä istuvat.

Jokerien edustusjoukkueen yhtiön taustalle oli aiempien julkisuuteenkin annettujen tietojen mukaan asettumassa taloudellisesti leveäharteisia sijoittajia, joiden ensisijainen tavoite vaikutti olevan Ilmalan areenan ostaminen. Edelleen toistaiseksi julkisuudelta piilossa pysyvien sijoittajien into Jokerien suhteen on MTV Urheilun tietojen mukaan kuitenkin lopahtanut areenakauppojen kaatumisen myötä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Toistuvasti haastattelupyynnöistä kieltäytynyt Joel Harkimo on kertonut Twitterissä, ettei ole tulevan Jokerit-hankkeen keulakuva.

Harkimo oli kuitenkin avainroolissa siinä, että Jokerien nimenkäyttöoikeus siirtyi KHL-aikaisen seurajohtajan Jari Kurrin omistamalta Jokerit Hockey Club oy:ltä uudelle taustayhtiölle.

Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien mukaan Harkimo oli myös ollut yhteydessä Teemu Selänteeseen ja Keijo Säilynojaan, jotka tavoittelivat asemaa Jokerien tulevan edustusjoukkueen taustayhtiönä perustamallaan Naurava Narri oy:llä.