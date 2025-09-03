MTV seuraa: Susijengi takaa-ajajana ratkaisuottelussa

Suomi kohtaa koripallon EM-kotikisojen alkulohkon viimeisessä ottelussaan Saksan. MTV Urheilu seuraa Susijengin lohkosijoituksen ratkaisevaa, kello 20.30 alkaa ottelua tässä artikkellissa.

Susijengi pääsee ottelussa kovaan testiin, sillä hallitseva maailmanmestari Saksa on edennyt turnauksessa voitosta voittoon ylivoimaiseen tapaan. Susijengi joutuu tulemaan ottelussa toimeen ilman Miikka Muurista, joka on sivussa varotoimenpiteenä.

Seuranta

Tilanne 14. minuutilla: Suomi–Saksa 25–30

Kello 20.55: Markkanen raapii levypallon ja nostaa kaksi pistettä. Saksa kuitenkin kuittaa nopeasti. Ero 7 pistettä kun toista jaksoa on pelattu reilut kolme minuuttia.

Kello 20.49: Nokia Arena on neljännessä peräkkäisessä Suomen ottelussa loppuunmyyty. Virallisen ilmoituksen mukaan yleisöä 12 900.

Kello 20.49: Suomen paras pistemies toistaiseksi MAaxhuni viidellä pisteellä. Lauri Markkasella 4 pistettä.

Kello 20.48: Edon Maxhuni nostaa korin alta ensimmäisen jakson päätöslukemiksi 19-21. Saksa pääsi jakson alussa karkumatkalle, mutta Susijengi on kaventanut eron hienosti hurmioituneen yleisön edessä.

Kello 20.45: Mikael Jantusen kolmonen nostaa Susijengin kahden pisteen päähän. Isoimmillaan ero ehti kasvaa jo kahdeksaan pisteeseen.

Kello 20.35: Saksa on tullut otteluun hurjana NBA-tähtensä Dennis Schröderimn johdolla. Schröderillä kasassa jo seitsemän pistettä.

Kello 20.33: Markkasen hurja donkki räjäyttää areenan hurjaan huutoon. Salin onnistuu hetkeä myöhemmin kolmosessaan. Saksa kuitenkin edellä.

Kello 20.32: Lauri Markkanen nostaa Suomen ensimmäiset pisteet korin alta, mutta Saksa kuittaa nopeasti kolmosella.

Kello 20.29: Suomi aloittaa tutulla viisikolla Salin, Markkanen, Valtonen, Jantunen, Maxhuni.

Kello 20.25: Kansallislaulut on soitettu. Illan erikoisuutena Maamme-laulusta soitettiin vain hetki alusta, jonka jälkeen Nokia Arenan yleisö esitti kisojen toistaiseksi upeimman lauluesityksen vetämällä koko . Upea tunnelma areenassa.

Kello 20.17: Tampereen alkulohkon päivän aiemmissa otteluissa Iso-Britannia yllätti Montenegron pistein 89-83. Toisessa ottelussa Liettua kampesi Ruotsin nurin pistein 74-71. Ison-Britannian yllätyksen myötä Ruotsi jatkaa matkaansa jatkopeleihin alkulohkon neljäntenä.

Kello 20.16: Toinen poissaolo on penkin takana. Nimittäin apuvalmentaja Teemu Rannikko matkusti eilen Riikaan seuraamaan Susijengin tulevan vastustajan (tai tulevien vastustajien) otteita.

-Kasperi Kunnas

Kello 20.14: Miikka Muurinen on tänään sivussa Susijengin kokoonpanosta. Kyseessä on varotoimenpide, ja joukkueesta saadun tiedon mukaan nuorukaisen pitäisi pelata lauantain neljännesvälierässä.

-Kasperi Kunnas

Kello 20.09: Joukkueet ovat tulleet lämmittelemään. Nokia Arenassa alkaa tunnelma nousta. Parikymmentä minuuttia ottelun alkuun.

Kello 19.30: Tervetuloa MTV Urheilun mukaan seuraamaan Susijengin EM-kotikisojen ottelua Saksaa vastaan. Ottelu käynnistyy Tampereen Nokia Arenassa kello 20.30.

Susijengi kohtaa viidennessä ottelussaan alkulohkonsa suuren ennakkosuosikin. Saksa on voittanut kaikki neljä lohko-otteluaan ylivoimaiseen tapaan. Suomi puolestaan kaatoi kisojen aluksi Ruotsin, Ison-Britannian ja Montenegron, mutta hävisi maanantaina kirvelevästi Liettualle.

1:12 Kapteeni Sasu Salin paljastaa Susijengin erikoisen valmistautumisrituaalin taustat – "Me herätellään ihan kunnolla".

Vaikka molemmat joukkueet ovat varmistaneet jatkopaikkansa, riittää kohtaamisessa panosta. Susijengi on ennen päätöskierrosta lohkossaan kolmantena, jolle sijalle se jää, mikäli Saksa osoittautuu liian vahvaksi. Tuolloin vastaan neljännesvälierissä asettuisi toinen kivikovasta kaksikosta Serbia tai Turkki. Tappiottomat Serbia ja Turkki ratkaisevat A-lohkon voiton illan ottelussaan.

Saksan voittamalla Susijengi nousisi lohkossaan kahden parhaan joukkoon. Jopa lohkovoitto on mahdollinen, mutta se vaatisi toteutuakseen vähintään 11 pisteen voiton Saksasta. Lohkovoittajalle on tarjolla A-lohkosta neljännesvälierävastukseksi Portugali, kakkoselle pudotuspeliotteluita Riiassa isännöivä kivikova Latvia.

Susijengi saa illan ottelussa taakseen täpötäyden Nokia Arenan yleisön tuen. Saksa-ottelun katsomopaikat on myyty loppuun, kuten oli tilanne myös otteluissa Iso-Britanniaa, Montenegeroa ja Liettuaa vastaan.