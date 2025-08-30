MTV seuraa: Susijengi kovassa testissä Nokia Arenassa

Suomi kohtaa koripallon EM-kotikisojen kolmannessa ottelussaan Montenegron Tampereella. MTV Urheilu seuraa kello 20.30 alkavaa ottelua tässä artikkelissa.
EM-kisat kahdella voitolla avannut Suomi on ennalta ajatellen toistaiseksi kovimman haasteensa edessä, kun se saa vastaansa Kansainvälisen koripalloliiton rankingissa sijalla 16 olevan Montenegron. Suomen sijoitus rankingissa on 20:s. Suomi voi voitolla varmistaa paikkansa turnauksen jatkopeleissä.
Seuranta
Tilanne 8. minuutilla Montenegro–Suomi 14–16
Kello 20.44: Miikka Muurinen ensimmäistä kertaa tänään kentälle. Raikuvat suosionosoitukset yleisöltä.
Kello 20.40: Olivier Nkamhou huudattaa areenaa kolmosellaan. Tasaisissa merkeissä mennään. Susijengin on saanut onnistumisia usealle pelaajalle heti ottelun alussa.
Kello 20.36: Chicago Bullsin NBA-ammattilainen Nikola Vucevic hiljentää areenan hetkeksi komealla korillaan. Tasatilanteessa mennään, kun viitisen minuuttia takana.
Kello 20.33: Markkanen heittää ensimmäiset kaksi pistettään kääntöhypärillä, ja areena äityy hurjaan huutoon. Tasainen alku.
Kello 20.30: Peli käyntiin. Pallo Montenegrolle.
Kello 20.29: Suomi aloittaa tutulla viisikolla. Markkanen, Salin, Maxhuni, Jantunen ja Valtonen.
Kello 20.26: Kansallislaulut on soitettu, ja tänäänkin Nokia Arenan yleisön laulu kajahti komeasti. Kohta mennään.
Kello 20.21: Susijengillä oli vaikeaa Ruotsin liukasta Ludvig Håkansonia vastaan, ja nyt vastassa on vieläkin nopeampia takamiehiä. Edessä kunnon mittari Suomen puolustukselle.
-Kasperi Kunnas
Kello 20.02: Joukkueen mukana lämmittelyssä on myös Jacob Grandison, joka oli sivussa perjantain Iso-Britannia-ottelusta. Hyviä uutisia siis Susijengille.
Kello 20.00: Susijengi juoksee areenalle lämmittelyyn. Nokia Arenaan on jo kertynyt hyvän verran sinivalkoista koriskansaa. Areena on tänäänkin loppuunmyyty.
Kello 19.30: Tervetuloa seuraamaan Susijengin EM-kotikisojen kolmatta ottelua Tampereelta. Tänään kello 20.30 alkavassa ottelussa vastaan asettuu Montenegro.
Montenegro on tulee otteluun päivastaisesta tilanteesta kuin Suomi. Joukkue on hävinnyt kaksi ensimmäistä otteluaan. Vastassaan sillä ovat kuitenkin olleet alkulohko B:n kaksi ennakkosuosikkia Saksa ja Liettua, joten menneet eivät täysin kuvaa joukkueen iskukykyä. Montenegron ykköstähtenä nähdään NBA-joukkue Chicago Bullsin tähti, 213-senttinen Nikola Vucevic.
Susijengi avasi kisansa nihkeällä kolmen pisteen voitolla Ruotsista, mutta perjantai-illan koitoksessa Iso-Britannia sai nöyrtyä peräti 30 pisteen erolla.
Susijengillä on lauantain ottelussa mahdollisuus varmistaa paikkansa turnauksen 16 parhaan joukossa jatkopeleissä, vaikka alkulohkoa on lauantain jälkeen edessä vielä kahden ottelun verran.
Päävalmentaja Lassi Tuovi oli tyytyväinen näkemäänsä Iso-Britannia-ottelussa, mutta totesi parannettavaakin löytyvän. Tuovin haastattelun voit katsoa alta.
Lassi Tuovi ylisti Lauri Markkasta – teki supertähdelle kuitenkin julman tempun: "Nälkäinen susi on vaarallinen".
Lauri Markkanen oli hurjalla pelipäällä Isoa-Britanniaa vastaan. Markkanen pelasi vain 23 minuuttia, mutta naputti huimat 43 pistettä, jolla sivusi omaa EM-kisaottelun ennätystään. Markkanen on ollut EM-turnauksen kahdessa ensimmäisessä ottelussa raisussa lyönnissä. Suomalaisässä on viimeistellyt keskimäärin 35,5 pistettä ottelussa ja on ollut ylivoimaisesti turnauksen tehokkain pelaaja.
Markkasen haastattelun Iso-Britannia-pelin jälkeen voit katsoa alta.
Lauri Markkanen sivusi EM-ennätystään – huvittava temppu yleisön suuntaan: "Veljellistä rakkautta".
Tampereen alkulohko B:ssä on lauantaina pelattu jo kaksi ottelua. Saksa kaatoi päiväpelissä Liettuan pistein 107-88. Kaikki kolme otteluaan voittanut Saksa varmisti samalla paikkansa jatkopeleissä. Iltapäivän ottelussa Ruotsi otti ensimmäisen voittonsa kaatamalla Ison-Britannia 78-59.