Susijengin pelaajat läiskivät toisiaan naamalle ennen peliä – tästä on kyse: "Karkasi käsistä"

Susijengin erikoinen pelipäivän rituaali EM-kisoissa on herättänyt runsaasti huomiota ja kummastusta koripalloväen keskuudessa.

Käynnissä olevien koripallon EM-kisojen aikana Susijengi on noussut sosiaalisessa mediassa esille niin upeiden pelisuoritusten kuin erään hieman kummallisenkin asian kautta.

22,5 miljoonaa seuraajaa Instagramissa omistava Bleacher Report julkaisi hiljattain videon Susijengin erikoisesta pelipäivärituaalista. Rituaalissa yksi pelaaja menee ringin keskelle ja antaa jokaiselle joukkueen pelaajalle läimäytyksen kasvoille ja läimäytetty pelaaja antaa samalla mitalla takaisin.

Video nousi nopeasti viraaliksi ja on kerännyt jo lukuisia menoa ihmetteleviä kommentteja. Myös Susijengin pelaajat ovat kommentoineet Bleacher Reportin yli 976 000 näyttökertaa kerännyttä Instagram-julkaisua.

– Tämä karkasi käsistä, Alexander Madsen kirjoittaa.

– Välillä sitä vain tarvitsee jonkun herättämään sinut, Miro Little puolestaan kommentoi.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.

Susijengin kapteeni Sasu Salin kertoi MTV Urheilulle erikoisen rituaalin taustat.

– Viime kaudella meillä oli tuolla Romanian liigassa sellainen jenkki, joka pyysi multa aina, että kerran anna tulla. Jostain syystä se on nyt mennyt tähän, että me herätellään sitten ihan kunnolla, että kaikki antaa pienen muistutuksen, Salin avaa.

Salin päättää kapteenin ominaisuudessaan aina ennen jokaista peliä, kenen vuoro on joutua ringin keskelle.

– Minä päätän, kuka siihen menee. Uusi peli, niin uusi tyyppi. Se on meille hauska, eikä missään nimessä pahaa tarkoittava juttu. Se menee sen mukaan, että kuka on siinä keskellä, jos annat pienemmän, niin saat pienemmän, Salin avaa.

– Viime pelissä taisi olla Jake (Jacob Grandison), joka antoi sitten ihan kunnolla kaikille. Se saattoi vähän kiihtyä se vauhti. Se on ihan sellainen leikkimielinen ja hauska oma juttumme, Salin jatkaa.

Susijengi jatkaa EM-turnaustaan tänään keskiviikkona, kun se kohtaa lohkovaiheen viimeisessä ottelussa Saksan. Salin ei ole vielä päättänyt, kuka joutuu ringin keskelle tänään.

Katsotaan, kuka vaatii herättelyä. Puolet jengistä on about ollut, niin siinä on vielä toinen puolikas jäljellä. Sitten arvotaan. Tai mä arvon. Tiedän sen sitten lähempänä peliä, Salin hymyilee.