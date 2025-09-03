Susijengi valitsi keskuudestaan päällystakin Saksan tähtipelaajalle – "Kyse on toteutuksesta"

Laitahyökkääjä Elias Valtonen aloittaa Saksan pelinjohtajan Dennis Schröderin päällystakkina, kun koripallomaajoukkue kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Saksan EM-kisojen viimeisessä alkulohkopelissään Tampereella tänä iltana kello 20.30.

Päävalmentaja Lassi Tuovi kertoi asian joukkueensa harjoitusten jälkeen.

NBA-pelaajat Schröder ja laitahyökkääjä Franz Wagner ovat Saksan hyökkäyspelin moottorit, jotka luovat heittopaikkoja itselleen ja muille.

Valtosen laittaminen Schröderin vartijaksi tarkoittaa, että Suomen aloitusviisikon takamiehistä joko Edon Maxhuni tai Sasu Salin joutuu vartioimaan huomattavasti pitempää vastustajaa, todennäköisesti 203-senttista Isaac Bongaa.

Sekä Maxhuni että Salin ovat alle 190-senttisiä.

Toinen heistä joutuu ottamaan kontolleen Saksan tarkka-ampujan Andreas Obstin, joka on upottanut kolmosensa neljässä ensimmäisessä EM-pelissä 63,6-prosenttisesti.

Tuovi ei halunnut paljastaa, kuka aloittaa Wagnerin vartijana. Päävalmentaja kuitenkin korosti, että Suomen täytyy koettaa sekoittaa vastustajaa monenlaisilla puolustuksen ratkaisuilla.

– Emme voi lähteä vain yhdellä lapulla tähän arvontaan, Tuovi sanoi.

Schröderin ja Wagnerin luomisvoiman lisäksi Saksa on erinomainen kaukoheittojoukkue. Se on upottanut seitsemässä viime EM-kisapelissään vähintään kymmenen kolmosta, mikä on kisahistorian paras sarja siitä lähtien, kun tilastoa on vuodesta 1995 alkaen pidetty.

Hyökkäyspäässä Suomi haluaa löytää Lauri Markkasen paremmin kuin toissa päivänä Liettuaa vastaan.

– Kyse on toteutuksesta, Tuovi sanoi.

Valmentaja ja aloittava sentteri sivussa

Saksa on voittanut kaikki neljä alkulohko-otteluaan vakuuttavasti, vaikka joukkueen kisareissuun on mahtanut pari ikävää yllätystä. Matkalla Tampereelle päävalmentaja Alex Mumbru sairastui ja joutui Tampereella sairaalahoitoon. Saksan joukkue ei ole aivan tarkalleen kertonut, mikä Mumbrua vaivasi, vaan on puhunut infektiosta ja ongelmasta vatsan alueella.

Mumbru on jo päässyt pois sairaalasta, mutta serbialaisen apuvalmentajan Alan Ibrahimagicin odotetaan luotsaavan Saksaa vielä tänä iltana.

Saksan aloitusviisikon keskushyökkääjä Johannes Voigtmann matkusti kesken alkulohkopelien Müncheniin hoidattamaan polveaan. Voigtmannin todettiin kuitenkin tarvitsevan leikkaushoitoa, eikä hän enää palannut Tampereelle.

Suomi on jo varmistanut paikkansa pudotuspeleissä. Suomi voi vielä voittaa Tampereen alkulohkon, mutta se vaatii Saksan voittamista.

Jos Suomi häviää Saksalle, lauantain pudotuspeliottelussa vastaan tulee häviäjä Turkin ja Serbian välisestä ottelusta.