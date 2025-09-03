Miikka Muurisen ja Saksan NBA-tähden sanailu jatkuu – Susijengin kohtalonottelussa kova lataus: "Pääsee vääntään kättä"

Suomi kohtaa keskiviikkona Saksan koripallon EM-kisojen viimeisessä alkulohkon ottelussaan. Ottelussa nähdää, kuinka Miikka Muurisen suunnitema toteutuu.

Saksa lähtee otteluun suurena ennakkosuosikkina. Hallitseva maailmanmestari on edennyt Tampereella voitosta voittoon ja on suurella todennäköisyydellä alkulohkon ykkönen.

Susijengi uskoo kovasta haasteesta huolimatta mahdollisuuksiinsa ottelussa.

– Kyllä pitää pelata ihan nappipeli. Ei missään nimessä tule olemaan helppoa hallitsevaa maailmanmestaria vastaan. Ei pidä lähteä kumartelemaan, ja pitää totta kai toivoa, että onnistutaan meidän jutuissa, joukkueen kapteeni Sasu Salin sanoi MTV Urheilun haastattelussa.

Suomi kärsi maanantaina kisojen ensimmäisen tappionsa, kun Liettua oli parempi pistein 81– 78.

Susijengi on tällä hetkellä lohkossaan kolmantena. Voitto Saksasta nostaisi joukkueen Liettuan ohi toiseksi. Lohkovoittoon vaadittaisiin vähintään 11 pisteen voitto Saksasta olettaen, että Liettua voittaa Ruotsin.

Nousu kahden joukkoon lohkossa olisi tärkeä, sillä niin Susijengi välttäisi neljännesvälierissä A-lohkon kaksi kärkimaata Serbian ja Turkin.

– Ei sitä ikinä tiedä, jos melle sattuukin just se päivä, kun kaikki onnistuu ja Saksalle osuu vaikea päivä. Koris on siitä hieno laji, että tosi yllätyksiä voi tulla, Salin sanoi.

– Moni ei usko, että me sitä hoidetaan, mutta meillä on usko siihen, että hoidetaan ja vaikka ykköspaikka. Kaikki on meidän käsissä.

Liettua-ottelussa Suomen yksi valttikortti kaukoheittopeli yskähteli pahoin. Suomi onnistui pelitilannekoreissa 41-prosenttisesti, kolmoset putosivat 34,5-prosenttisesti.

– Ehdottomasti ei ole ollut parhaat heitopäivät Liettuaa tai edes (edellisessä ottelussa) Montenegroa vastaan, Salin sanoi.

– Puolustus on mennyt eteenpän ja sillä saatiin pidettyä itsemme pelissä, ja Saksaa vastaan pitää ehdottomasti tehdä sama. Joitain juttuja pitää katsoa, miten taktisesti hoidetaan, mutta kyllä se aina auttaa, kun heitotkin menevät sisään.

Salin itse jäi ottelussa nollaan pisteeseen, kun kaikki viisi pelitilanneheittoa painuivat ohi.

– En ole hirveästi stressannut, välillä tulee noita ja semmoista sattuu. Sen verran vanha jo, että tajuaa, että nämä on, mitä voi tapahtua. Laitetaan seuraavassa pelissä sitten sisään.

Donkki Wagnerin yli?

Susijengin yksi puhutuimmista pelaajista kisoissa on ollut 18-vuotias superlupaus Miikka Muurinen. Ennakkoluulottomasti pelannut Muurinen on herätellyt Nokia Arenan yleisöä ja omaa joukkuettaan hurjilla donkeillaan.

Muurinen on pelannut neljässä ottelussa keskimäärin vajaat kymmenen pistettä ja kerännyt keskimäärin viisi pistettä. Puhetta on riittänyt peliminuutteja enemmän.

Muurinen on ennen Saksa-ottelua ladannut omalla tavallaan lisävärinää joukkueiden kohtaamiseen. Nuorukainen ilmoitti aiemmin Aamulehden haastattelussa, että hänen tavoitteenaan on donkata Saksan 208-senttisen NBA-tähden Franz Wagnerin yli.

MTV Urheilu kysyi Orlando Magicin Wagnerilta kommenttia Muurisen suunnitelmaan. Saksalaistähti vastasi hymy huulillaan.

– Yeah man, will see, will see, Wagner totesi virneen kera, viitaten siihen, että "saa yrittää".

– Eiköhän tuosta tule hauskaa, Wagner jatkoi hymyilyään.

Muurinen kuuli Wagnerin reaktiosta MTV Urheilulta.

– Ihan kivaa tuollaista leikkimielistä, ja varmasti molemmat hyvässä hengessä. Tiedetään pelaajina, miten toi toimii. Katotaan huomenna miten käy, Muurinen kuittasi.

– Innolla odotan, mitä huominen tuo tullessaan. Pääsee vääntään kättä maailmantähtien kanssa. Se tulee varmasti oleen hyvä kokemus.