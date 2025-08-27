MTV seuraa: Susijengi kihelmöivässä trillerissä EM-avauksessa

Suomi aloittaa koripallon EM-turnauksen keskiviikkona, kun se kohtaa Tampereella Ruotsin. MTV Urheilu seuraa kello 20.30 alkavaa ottelua tässä artikkelissa.

Suomi lähtee otteluun ennakkosuosikkina. Susijengi majailee Kansainvälisen koripalloliiton rankingissa sijalla 20, kun Ruotsin sijoitus on 49:s.

Seuranta:

Tilanne 2. jakson jälkeen: Ruotsi – Suomi 48 –49

Tauko: Ruotsi kuitenkin pelaa lähempänä omaa parastaan, Suomella sen sijaan on rutkasti parannettavaa molemmissa päissä. Haiskahtaa edelleen Susijengin voitolta.

Tauko: Kentän kungen on toistaiseksi ollut Ruotsin Ludvig Håkanson 15 pisteellään. Suomi on pulassa Håkansonin kanssa etenkin tehokkaissa palloskriinitilanteissa, joita Suomi ei saanut pysäytettyä eikä siten päässyt juoksemaan nopeita hyökkäyksiä. Muistajat muistavat, että samainen Håkanson johdatti Ruotsin voittoon Susijengistä neljä vuotta sitten MM-karsinnoissa.

Tauko: Toinen jakso päättyy Suomen johtoasemassa 49-48 ja joukkueet vetäytyvät tauolle. Suomen paras pistemies on ollut Lauri Markkanen 16 pisteellään. Edon Maxhounilla pisteitä 10.

20. minuutti: Andre Gustvason nostaa Suomen taas johtoon toisen jakson viimeisellä minuutilla ja saa Nokia Arenan hurmioon. Pallo pyörii ainakin kaksi kierrosta korirenkaalla ennen putoamistaan.

18. minuutti: Markkasen donkki herättää hieman vaisuna viime hetket olleen Nokia Arenan yleisön jälleen eloon. Markkanen on ollut toisella jaksolla vaisu. Avausjakson 10 pisteen seuraksi Markkanen on pussittanut toisella jaksolla vain 4 pistettä.

17. minuutti: Suomi ottaa aikalisän. Tasaisissa merkeissä mennään ottelua eteenpäin.

15. minuutti: Ruotsi siirtyy ottelussa johtoon Ludwig Håkanssonin kolmosella. Susijengin hyökkäyspeli sakkaa.

13. minuutti: Ruotsi nousee pisteen päähän Denzel Anderssonin donkilla. Lassi Tuovi ottaa Suomelle aikalisän. Toinen jakso on käynnistynyt ruotsalaisissa merkeissä.

11. minuutti: Superlupaus Miikka Muurinen tulee ensimmäistä kertaa ottelussa kentälle toisen jakson aluksi.

10. minuutti: Edon Maxhouni nostaa Suomen ensimmäisen jakson päätteeksi viiden pisteen johtoon. Maxhouni on ollut Susijengin toiseksi tehokkain 7 pisteellään. Markkasella pisteitä 10.

8. minuutti: Susijengi kasvattaa eron kuuteen Miro Littlen kahdella onnistuneella vapaaheitolla. Ruotsi turvautuu aikalisään.

7. minuutti: Olivier Nkamhouaa rikotaan ja tämä pääsee vapariviivalle. Kahdesta heitosta toinen sisään, ja Suomi neljän pisteen johtoon. Lauri Markkanen upottanut 10 Suomen 17 pisteestä.

5. minuutti: Markkanen onnistuu myös kolmen pisteen viivan takaa. Markkasella jo 7 pistettä kasassa.

3. minuutti: Lauri Markkasen donkki räjäyttää Nokia Arenan yleisön huutoon.

2. minuutti: Suomi aloittaa vahvasti. Mikael Jantunen heittää Susijengin jo 6-0-johtoon.

Kello 20.30: Peli käyntiin, pallo Suomelle.

Kello 20.29: Suomi aloittaa viisikolla Markkanen, Jantunen, Salin, Maxhouni, Valtonen.

Kello 20.28: Ottelutapahtumassa tuttuun tapaan äänessä on Susijengin pitkäaikainen kuuluttaja, siviilitöissään MTV:llä työskentelevä Ville Ruokonen.

Kello 20.26: Kansallislaulut on soitettu, melkoinen yhteislaulukonsertti areenassa. Kohta mennään.

Kello 20.23: Joukkueet esitellään yleisölle. Lauri Markkanen saa aikaan järisyttävän huutomyrskyn Nokia Arenassa.

Kello 20.16: Katsomosta löytyy tänään myös kaksi kertaa peräkkäin Floridan Stanley Cupin voittoon kipparoinut Aleksander Barkov. Barkov istuu aivan kentän laidalla court side -paikoilla..

Kello 20.14: Nokia Arena alkaa täyttyä, valkoinen ja sininen ovat katsomossa hallitsevina väreinä. Keltapaitoja näkyy katsomossa vain kourallinen.

Kello 19.30: Tervetuloa mukaan Susijengin EM-avauksen liveseurantaan. MTV Urheilu seuraa Suomi-Ruotsi-ottelun tapahtumia tässä artikkelissa. Ottelu Tampereen Nokia Arenassa käynnistyy kello 20.30.

Susijengin valmistautuminen EM-kisoihin sujui mainiosti, kun se voitti kahdesti sekä Belgian että Puolan. Suurimpana tähtenä valmistavissa otteluissa tuikki odotetusti Lauri Markkanen, joka muun muassa heitti ensimmäisessä Belgia-ottelussa huimat 48 pistettä, mikä on yhden ottelun ennätys Suomen miesten maajoukkueessa.

Susijengi saa Ruotsi-ottelussa taakseen sankkalukuisen kotiyleisön. Aivan täyteen Tampereen Nokia Arena ei näytä tulevan, sillä myymättä on ottelun alla vielä joitain satoja lippuja.

Tampereen alkulohko polkaistiin käyntiin jo varhain iltapäivällä ottelulla Iso-Britannia-Liettua. Liettua oli parempi selvin lukemin 94–70. Alkuillan kohtaamisessa lohkon ennakkosuosikki Saksa nuiji Montenegron pistein 106–76.

Turnauksen muut alkulohkot pelataan Latvian Riiassa, Kyproksen Limassolissa ja Puolan Katowicessa.