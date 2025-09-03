EM-koripallossa valtava yllätys – Ruotsi ylsi historialliseen saavutukseen

Tampereella pelattavassa EM-koripallon alkulohkossa nähtiin keskiviikkona valtava yllätys, kun kaikki pelinsä ennen päätöspäivää hävinnyt Iso-Britannia voitti Montenegron lukemin 89–83.
NBA-sentteri Nikola Vucevic heitti brittejä vastaan 31 pistettä, nappasi 11 levypalloa ja antoi seitsemän syöttöä, mutta niistä ei ollut Montenegroa pelastamaan.
Tulos merkitsi paitsi Montenegron kotimatkaa myös Ruotsin etenemistä jatkopeleihin. Ruotsi hävisi lohkossa Montenegrolle, mutta suurinumeroinen voitto briteistä muodostui sen kannalta lopulta ratkaisevaksi.
Ruotsia ei ole aiemmin nähty EM-koripallossa 16 parhaan joukossa. Sen ohella jatkoon etenevät Saksa, Liettua ja Suomi. Joukkueiden lopullinen järjestys selviää myöhemmin illalla.
Suomi ja Saksa kohtaavat Nokia Arenalla kello 20.30.