MTV seuraa: Susijengiltä loistoalku huippuottelussa – presidentti Alexander Stubb saapui Nokia Arenalle

Suomen miesten koripallomaajoukkue eli Susijengi pyrkii jatkamaan voittojen tiellä EM-kotikisoissa, kun se kohtaa maanantain iltaottelussa Liettuan. MTV Urheilu seuraa pelin tapahtumia hetki hetkeltä.

Seuranta, koripallon EM-kisat, Suomi–Liettua, 10. min, 21–20 (xx–xx, xx–xx, xx–xx, xx–xx):

Kello 20.50: Suomen puolustukselta nukahdus ja Liettuan NBA-mies Jonas Valanciunas kääntää pallon koriin. Liettua nousee jo pinnan päähän: 21–20.

Kello 20.47: Suomi kierrättää ainakin vielä pelin alussa rosteriaan. Mikael Jantunen sen sijaan on loistoiskussa. Jo kahdeksan pinnaa taulussa. Markkasella "vasta" kaksi.

– Jantunen on avauskymppiin näyttänyt, miksi Euroopan ykkösseura Fenerbahce on hänet halunnut, Kunnas huikkaa.

Kello 20.45, Kasperi Kunnas, Tampere: Isompien pelien lähestyessä (tämä on jo sellainen) on odotettavissa, että Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi tiivistää peluutusta. Tähän mennessä kaikki kokoonpanossa olleet pelaajat ovat saaneet peliaikaa. Tänään voi olla, että kolmikon Seppälä-Madsen-Muurinen peliaika jää minimiin.

Kello 20.41: Nokia Arenalla pientä hässäkkää, kun toinen korisukka on niin sanotusti epäkunnossa. Pieni huili intensiivisen alun perään.

Kello 20.40: Mikael Jantuselta väkevä alku. Jo kuusi pistettä kasassa.

Liettua kaventaa kuitenkin perään, kun Ignas Sargiunasin kolmonen uppoaa. 14–11.

Kello 20.39: Liettua ottaa heti NBA-voimaa kentälle, kun Lauri Markkanen menee vaihtoon. Jonas Valanciunas (Denver Nuggets) kehiin.

Kello 20.37: Marek Blazevic painaa kaksi perättäistä kakkosta sisään. Liettua kirii lähelle.

Mikael Jantunen kuitenkin kasvattaa perään Suomen johtoa: 12–8.

Kello 20.34: Mikä alku Susijengiltä. Markkanen jakaa, Elias Valtonen rynnistää ja häntä rikotaan samalla, kun Valtonen upottaa pallon pussiin.

Vapaaheittoviivalta vielä lisäpiste: 9–2 Suomelle.

Kello 20.32: Suomelta väkevää puolustamista ja Liettuan hyökkäysaika kuluu loppuun.

Lauri Markkaselle ensimmäiset pisteet toisessa päässä. Ja perään loistosyöttö Jantuselle, 6–2-

Kello 20.30: Illan mittelö käynnissä. Markkanen voittaa avauspallon ja Suomelle heti hallinta. Mikael Jantunen pussittaa heti avauspisteet Suomelle.

Kello 20.29: Sitten mennään. Ottelu valmis alkamaan Nokia Arenalla.

Kello 20.24, Kasperi Kunnas, Tampere: Paikan päällä noin 1500-2000 Liettuan kannattajaa.

Eli nyt ei koeta aivan samanlaista Liettuan fanien invaasiota, mitä on aiemmissa peleissä nähty.

Kello 20.22: Suomen avausviisikossa ei yllätyksiä: Sasu Salin, Mikael Jantunen, Elias Valtonen, Edon Maxhuni ja Lauri Markkanen.

Kello 20.18: "Tullaan vähän muokkaamaan meidän puolustustamme, mutta ei hirveästi. Haluamme olla aggressiivisia ja puolustaa koko kentällä", Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi Nelosen haastattelussa.

Viittaus kohdistui siihen, että miten Susijengi meinaa pysäyttää Liettuan tähtikaksikon Rokas Jokubaitisin ja Jonas Valanciunasin.

Kello 20.14: Siinä vielä kuvia presidentti Stubbista ja hänen puolisostaan Suzanne Innes-Stubbista, jotka ovat saapuneet Nokia Arenalle.

Presidentti Stubb (kolmas vasemmalta) Nokia Arenan katsomon eturivistössä.Lehtikuva

Presidenttiparilla totta kai asianmukaista kannattaja-aineistoa yllään.Lehtikuva

Mikael Granlund (vasemmalla) ja hänen Kukka-rakkaansa (vieressä oikealla) paikan päällä Nokia Arenalla.Lehtikuva

Kello 20.07: Susijengi alkulämmittelyssä Tampereella. Liettuaa ei näy vielä.

Kello 20.05, Kasperi Kunnas, Tampere: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on saapunut Nokia Arenan courtside-paikoille hyvissä ajoin, reilut puoli tuntia ennen ottelun alkua. Seuranaan presidenttiparilla on Liettuan presidentti Gitanas Nauseda.

Presidenttiparia kävi tervehtimässä juuri kultaleijona ja NHL-tähti Mikael Granlund.

Kello 20.00: Suomen keskiviikon vastustaja eli Saksa väläytteli vaarallisuuttaan aiemmin päivällä, kun se jyräsi Iso-Britannian yli hurjin lukemin: 120–57. Saksa nakutti pisteitä laajalta rintamalta. Sen ykköstähtenä loisti Tristan Da Silva (25 pinnaa).

Kello 19.55: Tämän illan näytökseen saadaan lisäväriä myös faniosastolta, kun paikalla on jopa 4 000 Liettuan kannattajaa.

Tampereen EM-ottelut ovat vetäneet varsin mukavasti porukkaa paikan päälle.

Lehtikuva

Kello 19.50: Susijengistä näkyi lupaavia merkkejä lauantain Montenegro-pelissä, kun se sai pakettiaan tiiviimmäksi. Eli: puolustus pelasi paremmin mitä esimerkiksi alkusarjan ensimmäisessä ottelussa Ruotsia vastaan.

Kello 19.45: Susijengi teki jo Montenegro-pelissä historiaa, sillä se ei ollut koskaan aloittanut arvoturnausta kolmella perättäisellä voitolla. Väkevästä turnausaloituksesta huolimatta Suomen ykköstähti Lauri Markkanen oli vielä aivan viilipyttynä.

Lauri Markkanen (kuvan sinipaita).Lehtikuva

Kello 19.40: Liettua on lähtökohtaisesti Susijengin kovimpia vastustajia Tampereen alkulohkossa. Sen riveistä löytyy sekä NBA-pelaajia että Euroopan huippuosaamista.

Liettuan tähän mennessä paras pistemies on ollut Bayern Münchenin Rokas Jokubaitis, jonka ottelukohtainen pistekeskiarvo on 17,7 (yhteensä 53). Hänelle tulitukea on antanut NBA-seura Denver Nuggetsin Jonas Valanciunas (17 pistekeskiarvo, yhteensä 51 pinnaa).

Koripallo on Liettuassa maan ykköslaji.

Kello 19.35: Susijengin tämän illan vastustaja Liettua avasi turnauksensa voitolla, kun se kaatoi Iso-Britannian 94–70. Sen perään se kaatoi Montenegron 94–67.

Liettuan ainut tappio tuli lauantaina, kun Saksa kaatoi sen huippuottelussa 107–88.

Kello 19.30: Suomen eli Susijengin edellinen voitto irtosi lauantaina, kun Montenegro kaatui luvuin 85–65. Suomen parhaana pistemiehenä loisti jälleen kerran NBA-tähti Lauri Markkanen, joka nakutti 26 pinnaa.

Markkasen ottelukohtainen pistekeskiarvo on ollut tähän mennessä turnauksen toiseksi kovin (32,3). Edellä on vain NBA-seura Los Angeles Lakersin ja Slovenian supertähti Luka Doncic (33,0).

Kello 19.25: Tervetuloa Suomen ja Liettuan EM-koripallokohtaamisen liveseurannan pariin. Ottelu alkaa hieman yli tunnin päästä eli kello 20.30. Pystyykö Susijengi jatkamaan voittojen tiellä vai kokeeko se turnauksen ensimmäisen pistemenetyksensä? Se on tämän illan iso kysymys.