MTV seuraa: Lauri Markkanen täysin pitelemätön – Susijengi karkumatkalla

Avausottelussaan Ruotsin päihittänyt Suomi kohtaa EM-kotikisojen toisessa ottelussaan Ison-Britannian perjantaina kello 20.30. MTV Urheilu seuraa Susijengin edesottamuksia tässä artikkelissa.

Avausottelussaan jopa yllättävän tiukille Ruotsin kanssa joutunut Susijengi on illan ottelussa ehdoton ennakkosuosikki. Avausottelussaan yli 30 pisteen rökäletappion Liettualle kärsinyt Iso-Britannia on ennakolta alkulohko B:n heikoin lenkki.

Seuranta:

Tilanne 2. jakson jälkeen: Suomi –Iso-Britannia 58–42

Kello 21.23: EM-kisojen yhden ottelun ennätys on 63 pistettä (vuodelta 1957 Belgian Eddy Terracen nimissä). Kunhan sanon...

- Kasperi Kunnas

Kello 21.21: Aivan kaikki ei Markkaseltakaan sentään onnistu. Viimeisen sekunnin heitto keskiiviivalta kolahtaa korirautoihin. Näin Suomen johto tauolla 58-42. Yleisö nauttii.

Kello 21.20: Markkanen upottaa vielä vapaaheittonsa. Kasassa ottelun puolivälissä hurjat 29 pistettä.

Kello 21.19: Lauri Markkasta ei pysäytä tänään kukaan. Upea kolmonen koriin ja yksi vapaaheitto vielä päälle. Iso-Britannia aikalisä, kun 12 sekuntia on ensimmäistä puolikasta pelaamatta.

Kello 21.05: Lauri Markkanen on hurjalla pelipäällä. Komea kolmonen uppoaa, ja Markkasen saldo jo 20 pistettä, vaikka ottelu ei ole lähimainkaan puolivälissä.

Kello 21.01: Suomi on lähdössä karkumatkalle. Sasu Salin upottaa illan neljännen kolmosensa kuudesta yrityksestä. Salinilla jo 12 pistettä kasassa.

Kello 20.57: Toinen jakso alkaa surkeasti Susijengiltä. Iso--Britannia rokottaa kahdella helpolla korilla, Lassi Tuovi ottaa aikalisän.

Kello 20.55: Suomen pakkipää ei tänäänkään ole vakuuttanut, mutta hyökkäyksessä on avoimet ovet.

-Kasperi Kunnas

Kello 20.54: Ensimmäinen jakso päättyy Suomen 30-21-johdossa. Seitsemän sekuntia ennen jakson päätöstä juuri ensimmäistä kertaa ottelussa kentälle tullut Miikka Muurinen donkkaa komeasti, yleisö sekoaa.

Kello 20.49: Lauri Markkanen donkkaa Suomen kahdeksan pisteen etumatkalle. Samalla Markkanen pussittaa jo ottelun 11:n pisteensä. Tuolla määrällä Markkasesta tuli vasta EM-kisojen historian neljäs pelaaja, joka on heittänyt EM-tasolla 350 pistettä täyteen ensimmäisten 15 ottelunsa aikana. Markkasella oli ennen Iso-Britannia-ottelua kasassa 340 pistettä. Käynnissä oleva ottelu on Markkaselle 15:s EM-kisoissa. Radivoj Korac, Mieczyslaw Mlynarski ja Nikos Galis ovat aiemmin saavutukseen yltäneet pelaajat.

Kello 20.42: Lauri Markkanen huudattaa areenaa donkillaan. Markkaselle jo yhdeksän pistettä täyteen. Heti perään Sasu Salin upottaa jo kolmannen kolmosensa. Susijengi on tänään vireessä, mutta niin on yleisökin. Karmea mökä areenassa.

Kello 20.35: Areena räjähtää huumaavaan huutoon, kun Sasu Salin upottaa kolmosen. Salinille jo ottelun toinen onnistuminen kolmen pisteen viivant akaa. Iso-Britannia pisteen edellä kolmannella peliminuutilla.

Kello 20.32: Iso-Britannia onnistuu ensimmäisenä, Akwasi Yeboah kaksikolme pistettä.

Kello 20.30: Ottelu käyntiin. Pallo Suomelle.

Kello 20.29: Suomi aloittaa viisikolla Markkanen, Jantunen, Salin, Valtonen ja Maxhuni.

Kello 20.26: Kansallislaulut on kuultu, ja yhteislaulu kajahti Nokia Arenassa jos mahdollista vielä komeammin kuin keskiviikkona Ruotsi-ottelussa. Areena on sinivalkoinen, mutta näkyy katsomossa ainakin yksi Ison-Britannian lippukin. Myös Ruotsin keltapaitoja on seuraamassa Susijengin otteita jokunen.

Kello 20.10: Susijengille heti huonoja uutisia. Jacob Grandison on sivussa illan kokoonpanosta. Miehen on tarkoitus palata mukaan huomenna, kun Suomi kohtaa Montenegron.

Kello 20.06: Suomen B-lohkon päivän aiemmissa otteluissa on menty ennakkoasetelmien mukaisesti. Päiväottelussa Saksa teki selvää Ruotsista pistein 105-83 ja iltapäivän puolella Liettua kaatoi Montenegron pistein 94-67. Saksa ja Liettua jatkavat puhtaalla pelillä.

Kello 20.02: Joukkueet ovat lämmittelemässä Nokia Arenan parketilla. Katsomossa näkyy jo hyvin Suomen värejä. Moni on tullut ajoissa paikalle. Vajaat puoli tuntia ottelun alkuun.

Kello 19.30: Tervetuloa MTV Urheilun kanssa seuraamaan Susijengin EM-kotikisojen toista ottelua. Vastassa tänään on Iso-Britannia.

Suomi aloitti turnauksensa voittamalla keskiviikkona Ruotsin perin nihkeästi. Ennakolta heikompi Ruotsi piinasi Susijengiä aivan loppumetreille saakka. Tärkein kuitenkin tuli hoidettua. Voitto ja kaksi pistettä sarakkeeseen oli se, mitä joukkue tavoitteli.

Suomen pistekuningas oli avausottelussa odotetusti Lauri Markkanen. 28 pistettä heittänyt supertähti kärsi ottelun viimeisellä jaksolla jalkakrampista, mikä herätti huolen hänen kunnostaan. Päävalmentaja Lassi Tuovi avasi Markkasen tilannetta perjantaina.

Mikä on Markkasen iskukyky Isoa-Britanniaa vastaan? Se nähdään kello 20.30 alkaen.

Susijengin avausottelussa Tampereen Nokia Arenassa oli vajaat 12 000 katsojaa, mutta perjantain ottelussa areena on loppuunmyyty.

– Meillä on hyvä henki. Ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että Ruotsi-pelistä jäi joukkueena paljon hampaankoloon, eikä kukaan ollut parhaimmillaan. Joukkueessa on paljon energiaa lähteä seuraaviin peleihin parantamaan siitä, mitä oltiin keskiviikkona, Miro Little sanoi Koripalloliiton tiedotteessa.

– Iso-Britannia on arvaamaton jengi. Pelaa aika villiä korista. Takamiesvetoinen jengi, joten paljon töitä mulle ja muille takamiehille. Mikäs sen mukavampaa.