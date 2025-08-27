EM-kisat käyntiin: Lauri Markkanen lataa Miikka Muurisen suuntaan – "Odotan näyttäviä suorituksia"

Koripallomaajoukkueen 18-vuotias kuopus Miikka Muurinen puhkuu latausta ennen Ruotsi-ottelua, joka avaa Suomen urakan EM-kisoissa Tampereella tänä iltana kello 20.30.
– Ruotsi sytyttää aina erityisesti, vaikken itse pelaisi. Ja myös muissa lajeissa, Muurinen sanoi viime viikolla Puola-ottelun jälkeen.
Muurinen muisteli kohdanneensa Ruotsin kahdesti juniorimaaotteluissa. Tuloksena oli yksi voitto ja yksi tappio – ja tuo tappio jätti Muurisen hampaankoloon kutinaa.
Muurinen oli muistamansa mukaan 15-vuotias, kun hän Baltic Sea Cupin ottelussa Ruotsia vastaan yritti kolmosta, kun pelikellossa oli jäljellä kymmenen sekuntia. Heitto meni ohi, mutta Muurinen sai ruotsalaisvirheen takia kolme vapaaheittoa.
Suomi oli kolme pistettä häviöllä.
– Kaikki menivät ohi. Se on vieläkin hampaankolossa, Muurinen kertoi.
Muurinen kertoi myös miettineensä EM-kisavastustajia etukäteen.
– Olen miettinyt todellakin. Olen tehnyt valmiiksi suunnitelmaa, scouttia, Muurinen sanoi.
Suomen ykköstähti Lauri Markkanen kertoi odottavansa kymmenen vuotta nuoremmalta Muuriselta paljon.
– Odotan näyttäviä suorituksia. Odotan, että hän kasvaa myös pelaajana huimasti, kun saa miesten arvokisapelejä alle ja oppii uusia asioita. Ainakin hauskoja hetkiä, Markkanen hymyili toissa päivänä.