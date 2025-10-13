NBA:ssa pelaavan Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen on taas pelikunnossa.
Markkanen on ollut sivussa Utahin kahdesta ensimmäisestä harjoitusottelusta rannevamman vuoksi.
Utah antoi maanantaina positiivisen päivityksen Markkasen tilanteesta, kun se ilmoitti suomalaistähden olevan taas joukkueen käytettävissä.
Jazz jatkaa uuteen NBA-kauteen valmistautumistaan tiistain vastaisena yönä Suomen aikaan, kun se kohtaa harjoitusottelussa Dallas Mavericksin.
Runkosarja alkaa Jazzin osalta Suomen aikaa varhain aamuyöstä 23. lokakuuta.