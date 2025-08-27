Näin Ruotsi aikoo pysäyttää Lauri Markkasen

Suomen miesten koripallomaajoukkue aloittaa EM-kotikisojen urakkansa tänään keskiviikkona Ruotsia vastaan pelattavalla ottelulla. Vankan suomalaistaustan omaava Ruotsin päävalmentaja Mikko Riipinen kertoi Expressenille, kuinka he aikovat pysäyttää Susijengin supertähden Lauri Markkasen.

Ruotsi on selkeästi alempana maailmanrankingissa (sija 49:s, Suomi 20:s), mutta ottelua ennakoivassa lehdistötilaisuudessa Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi totesi, ettei maata pidä aliarvoida. Suurimman haasteen Ruotsille tuo Lauri Markkanen, joka oli hurjassa iskussa turnaukseen valmistavissa otteluissa.

– Meillä on useita asioita, joita voimme kokeilla häntä vastaan. Meidän pitää kuitenkin ymmärtää se, että häntä ei voi täysin pysäyttää. Hän ei tule lähtemään ottelusta kuudella heitetyllä pisteellä. Se on vain niin. Hän saa kuitenkin tehdä töitä pisteidensä eteen ja se tulee maksamaan heille joukkuepelissä, Riipinen totesi.

Suomen ja Ruotsin kohtaamiset ovat harvinaista herkkua, sillä maat ovat kohdanneet yhdeksän vuoden aikana vain kolmesti. Ruotsi on voittanut näistä otteluista yhden ja Suomi kaksi. Ruotsi on edellisen kerran ollut mukana EM-kisoissa vuonna 2013.

– Olemme tehneet niin pitkään töitä, että pääsisimme EM-kisoihin. Silloin haluaa pelata kunnolla. Ei ole mitään parempaa kuin kohdata isäntämaa, naapurimme. Luvassa on kovaa tunnelmaa. En olisi halunnutkaan sitä toisin, Riipinen summasi.

Suomen ja Ruotsin välinen kamppailu käynnistyy kello 20.30.