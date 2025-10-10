LeBron James jää pois NBA-kauden alusta iskiasvaivojen vuoksi, vahvistaa Los Angeles Lakers. Jamesin odotetaan olevan sivussa jopa neljän viikon verran.

James, 40, allekirjoitti kesäkuussa uuden sopimuksen Lakersin kanssa. Hänestä on tulossa ensimmäinen pelaaja, joka on pelannut NBA:ssa 23 eri kauden aikana.

Iskias on iskiashermon kipu, joka kulkee alaselästä jalkaan.

James ei ole osallistunut joukkueensa pre-seasonille ja oli sivussa lokakuun otteluista Golden State Warriorsia ja Phoenix Sunsia vastaan pakaralihaksen ärsytyksen vuoksi.

Yhdysvaltalaistähden odotetaan olevan sivussa Lakersin kaikista viidestä ottelusta lokakuun aikana, mukaan lukien kauden avausottelusta Golden Statea vastaan.

James, joka on NBA:n kaikkien aikojen paras pistemies, ei ole koko 22-vuotisella urallaan jäänyt pois kauden avausottelusta.