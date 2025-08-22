Tältä näyttää Susijengin EM-kotikisajoukkue

Susijengi tervehtimässä kannattajia Espoon harjoitusottelussa.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 22.08.2025 17:33
Suomen miesten koripallomaajoukkueen eli Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi valmennusjohtoineen on valinnut kaksitoista pelaajaa tämän kesän EM-ryhmään. Kisat käynnistyvät keskiviikkona 27.8. Tampereella, Riiassa (Latvia), Limassolissa (Kypros) ja Katowicessa (Puola).

Suomen nimilistalta ei löydy sen suurempia yllätyksiä. Loppuhetkillä joukkueesta putosivat Henri Kantonen ja Mustapha Amzil.

Suomen joukkueen ykköstähtenä loistaa NBA-seura Utah Jazzin Lauri Markkanen, joka on pelannut tähän mennessä urallaan kahdet EM- ja yhdet MM-kisat. 

Suomen riveissä nähdään myös pari arvokisadebytanttia: Miikka Muurinen, 18 ja Andre Gustavson, 26.

Susijengi kohtaa Tampereen EM-alkulohkossa Ruotsin (27.8.), Iso-Britannian (29.8.), Montenegron (30.8.), Liettuan (1.9.) ja Saksan (3.9.) Lohkon neljä parasta joukkuetta etenee Riiassa pelattaviin neljännesvälieriin.

Susijengin joukkue vuoden 2025 EM-kisoissa:

NimiSeura
Miro LittleUC Santa Barbara (NCAA)
Sasu SalinEstudiantes (ESP)
Olivier NkamhouaPallacanestro Varese (ITA)
Mikael JantunenFenerbahce (TUR)
Elias ValtonenCB Granada (ESP)
Alexander Madsen 
Edon MaxhuniGravelines-Dunkerque (FRA)
Lauri MarkkanenUtah Jazz (NBA)
Miikka MuurinenAZ Compass (HS, USA)
Andre Gustavson 
Jacob Grandison 
Ilari Seppälä 

