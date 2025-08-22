Tältä näyttää Susijengin EM-kotikisajoukkue

Suomen miesten koripallomaajoukkueen eli Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi valmennusjohtoineen on valinnut kaksitoista pelaajaa tämän kesän EM-ryhmään. Kisat käynnistyvät keskiviikkona 27.8. Tampereella, Riiassa (Latvia), Limassolissa (Kypros) ja Katowicessa (Puola).
Suomen nimilistalta ei löydy sen suurempia yllätyksiä. Loppuhetkillä joukkueesta putosivat Henri Kantonen ja Mustapha Amzil.
Suomen joukkueen ykköstähtenä loistaa NBA-seura Utah Jazzin Lauri Markkanen, joka on pelannut tähän mennessä urallaan kahdet EM- ja yhdet MM-kisat.
Suomen riveissä nähdään myös pari arvokisadebytanttia: Miikka Muurinen, 18 ja Andre Gustavson, 26.
Susijengi kohtaa Tampereen EM-alkulohkossa Ruotsin (27.8.), Iso-Britannian (29.8.), Montenegron (30.8.), Liettuan (1.9.) ja Saksan (3.9.) Lohkon neljä parasta joukkuetta etenee Riiassa pelattaviin neljännesvälieriin.
Susijengin joukkue vuoden 2025 EM-kisoissa:
|Nimi
|Seura
|Miro Little
|UC Santa Barbara (NCAA)
|Sasu Salin
|Estudiantes (ESP)
|Olivier Nkamhoua
|Pallacanestro Varese (ITA)
|Mikael Jantunen
|Fenerbahce (TUR)
|Elias Valtonen
|CB Granada (ESP)
|Alexander Madsen
|Edon Maxhuni
|Gravelines-Dunkerque (FRA)
|Lauri Markkanen
|Utah Jazz (NBA)
|Miikka Muurinen
|AZ Compass (HS, USA)
|Andre Gustavson
|Jacob Grandison
|Ilari Seppälä