Lauri Markkanen pelasi ensimmäisen puoliskon Utah Jazzin harjoitusottelusta, jossa Jazz kärsi kotitappion Dallas Mavericksille. Markkanen heitti runsaassa 18 minuutissa kymmenen pistettä, otti neljä levypalloa ja antoi kolme koriin johtanutta syöttöä.
Markkanen oli sivussa seuransa kahdesta aiemmasta harjoitusottelusta, mutta palasi parketille kolmannessa koripallon NBA-kauteen valmistavassa ottelussa. Markkanen sai rannevamman syyskuun puolivälissä päättyneissä EM-kisoissa, joissa Suomi ylsi pronssiotteluun.
Jazz on hävinnyt kaikki harjoitusottelunsa. Maanantaina Salt Lake Cityssä Mavericks pehmitti isäntänsä 114–101. Kotiyleisölleen ensi kertaa tänä syksynä esittäytyneen Jazzin tehokkain oli 16 pistettä heittänyt Brice Sensabaugh.
NBA:n runkosarja alkaa ensi viikolla. Jazz pelaa avausottelunsa 23. lokakuuta varhaisaamussa Suomen aikaa.