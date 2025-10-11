Lauri Markkanen oli edelleen sivussa, kun Utah Jazz hävisi jatkoajalla San Antonio Spursille 130–134 NBA-koripallokauteen valmistavassa harjoitusottelussa. Markkanen on kärsinyt vammasta vasemmassa ranteessa.
Jazzin tulokas Ace Bailey jatkoi vahvoja otteitaan keräämällä 20 pistettä, seitsemän levypalloa ja kaksi riistoa. Toinen tulokas, pelinjohtaja Walter Clayton Jr. heitti 20 pistettä ja syötti viisi koria.
Spursin 222-senttinen Victor Wembanyama takoi 22 pistettä vain 16 peliminuutissa.
Jazzin valmistautuminen kauteen jatkuu maanantaina, jolloin se kohtaa kotikentällään Dallas Mavericksin.