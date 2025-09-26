Suomalainen koripallon suurlupaus Miikka Muurinen, 18, on nyt Partizan Belgradin pelaaja. Serbialainen suurseura julkisti sopimuksen perjantaina.
Euroliigassa pelaava serbialainen Partizan Belgrad toivotti Muurisen perjantaina tervetulleeksi seuraan. BasketNewsin sivuilla kirjoitetaan suomalaisen sopimuksen olevan kolmevuotinen.
Salon Seudun Sanomat uutisoi jo eilen, että Muurinen oli neuvottelemassa Partizaniin.
Muurinen esiintyi tuoreeltaan säväyttävästi tämän syksyn EM-lopputurnauksessa, jossa Suomi sijoittui neljänneksi.
Yhdysvaltalaisessa lukiokoripallojoukkue AZ Compass Prepissä tätä ennen pelanneesta Muurisesta on povattu ensimmäisen kierroksen NBA-varausta ensi kesäksi.