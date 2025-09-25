Suomalaisen koripallon suurlupaus Miikka Muurinen on siirtymässä yllättävään osoitteeseen. Salon Seudun Sanomat (SSS) kertoi torstai-iltana, että Muurisen, 18, uusi seura on Euroliigassa pelaava serbialainen suurseura Partizan Belgrad.
Asiasta ovat kertoneet Baseline Insiders viestipalvelu X:ssä ja kreikkalaissivusto Sport24. SSS:n lähteen mukaan Muurinen on neuvottelemassa sopimuksesta Partizanin kanssa.
Muurinen säväytti hienoilla otteillaan miesten EM-lopputurnauksessa, vaikka pelasikin kohtuullisen vähäisiä minuutteja turnauksen pronssiotteluun yltäneessä Suomen joukkueessa. NBA-koripalloliigan ensi kesän draftiin Muurisesta odotetaan ensimmäisen kierroksen varausta.