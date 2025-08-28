Kommentti: Susijengi, seuraavaksi räjähtää

Puolustus oli jälleen pettää, mutta tahmeista otteista huolimatta Susijengi saavutti tärkeimmän tavoitteensa. EM-kisatunnelman osalta paras jäi kuitenkin vielä piippuun, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas Tampereelta.

Joskus matka on tärkeämpi kuin määränpää, mutta urheilussa pätee kylmä totuus: vain lopputuloksella on merkitystä. Suomi saavutti tärkeimmän tavoitteensa EM-kisojen avauspelistä Ruotsia vastaan. Joukkue onnistui voittamaan.

Tavasta voittaa voidaan ja pitääkin puhua. Ludvig Håkansonin johtama takakentän ruotsalaispumppu pisti pystyyn sellaisen palloskriinien klinikan, että Susijengin puolustus nitisi liitoksissaan. Vaan ei lopulta luhistunut.

Suomi oli ottelussa selkeästi kauempana omaa potentiaaliaan kuin upeasti taistellut Ruotsi. Susijengi osoitti luonnetta kääntämällä tahmean ja vaikean ottelun voitokseen. Tuollaisesta kokemuksesta saattaa vielä olla iso apu isommissa otteluissa.

Sikälikin tilanne on hyvä, että vaikeuksista huolimatta Suomi kirjasi voiton. Lassi Tuovin johtama valmennusryhmä sai arvokasta dataa siitä, missä ja miten joukkueen pitää parantaa.

Suurimmat ongelmat olivat puolustuksessa, joka kieltämättä on viime vuodet ollut Suomelle akilleenkantapää. Ennakkoon oli tiedossa, että liukkaat ja juonikkaat takamiehet voivat aiheuttaa Suomelle ongelmia. Ja jos Susijengi ei saa vastustajan hyökkäyksiä pysäytettyä, joukkueen jättimäinen vahvuus eli nopeat vastahyökkäykset katoavat täysin kuvasta.

Ottelun lähestyessä ratkaisuhetkiään Suomi laittoi puolustuksessa lisää painetta pallolliselle pelaajalle. Se osaltaan auttoi kääntämään pelin voitoksi. Huomenna jo nähdään, onko isommista ongelmista päästy eroon ja miten Susijengin peli lähtee kehittymään.

Lipunmyyntiennätykset paukkuvat – paukkuuko kentällä?Lehtikuva

Pari sanaa lipunmyynnistä, joka on puhuttanut EM-kisojen alla. Ruotsia vastaan halli oli muutamaa sataa paikkaa vaille täynnä. Perjantain ja lauantain peleihin on jo pidemmän aikaa myyty ei oota. Aiemmin tällä viikolla Koripalloliitto tiedotti, että Tampereelle on myyty ennätysmäärä lippuja – eli siis enemmän kuin vuoden 2017 EM-kotikisoihin Helsingissä.

Hieno uutinen. Lähes 90 000 myytyä lippua on komea ennätyslukema.

Ennätys on entistä vaikuttavampi, kun verrataan olosuhteita, joissa lippuja on myyty. Halvimmat liput Suomen peliin maksavat nyt (elinkustannusindeksi huomioiden) 37 prosenttia enemmän kuin Helsingissä kahdeksan vuotta sitten. Ykköskategorian liput ovat 57 prosenttia kalliimpia. Kentän laidalle päästäkseen joutuu pulittamaan 150 prosenttia enemmän.

Uusi lipunmyyntiennätys huimasti pöhöttyneistä hintalapuista huolimatta kertoo lajin aseman tasaisesti jatkuneesta noususta Suomessa.

(Jos muuten murehdit jääväsi paitsi EM-kisojen tunnelmasta, pelko pois puserosta! Ensi viikon huippuotteluihin Liettuaa ja Saksaa vastaan on vielä nelinumeroinen määrä paikkoja tyhjillään.)

Vielä loppuun tunnelmasta, lyhyesti. Olen seurannut Susijengin arvokisaputkea sen alusta eli vuodesta 2011 lähtien. Edelliset kotikisat ja Bilbaon-valloitus nousevat kokemuksina kärkisijoille. Eilinen ottelu Tampereella ei missään nimessä ollut tunnelmaltaan kehno, mutta vajaaksi se jäi siitä, mitä se voisi olla. Parempiakin esityksiä on nähty.

Samaa voi tosin sanoa Susijengistä. Itse ainakin odotan, että viikonloppuna räjähtää. Niin kentällä kuin katsomossakin. Matkalla kohti määränpäätä.