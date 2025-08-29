Näky Lauri Markkasesta nosti suomalaishuolen – päävalmentaja vastaa

Tähtipelaaja Lauri Markkasen jalan kunto askarrutti Susijengin Ruotsista ottaman EM-avausvoiton jälkeen keskiviikkona. Päävalmentaja Lassi Tuovin mukaan aihetta huoleen ei ole.

Markkanen kertoi ottelun jälkeen kärsineensä krampista neljännessä erässä. Urallaan loukkaantumisista kärsinyt suomalaistähti nähtiinkin hieman linkuttavan ja venyttävän jalkaansa parketilla.

Perjantaina Susijengi kohtaa Ison-Britannian toisessa alkulohko-ottelussaan Tampereella. Syömähammas Markkasen tilanne kiinnostaa kamppailun alla.

– Ei tässä, ihan hyvältä vaikuttaa. Tässä oli välipäivä onneksi välissä, niin se teki kaikille hyvää. Ja nyt mennään sitten taas, päävalmentaja Lassi Tuovi vastasi kysymykseen Markkasen pelikuntoon liittyvistä mahdollisista huolista.

Tuovin teesit Susijengin parannuskohteista olivat selvät.

– Meidän pitää nostaa meidän läsnäolomme intensiteettiä. Me haluamme puolustaa paljon aikaisemmin, mitä nähtiin Ruotsia vastaan – tietyllä tavalla olla rohkeampia.

Suomen ja Ison-Britannian välinen EM-lohkopeli käynnistyy perjantaina kello 20.30. MTV Urheilu seuraa tapahtumia tiiviisti verkkosivuillaan.

Yllä olevalla videolla Tuovin ennakointi perjantai-illan otteluun ja vastaus Markkasen kuntoon liittyen. Alla puolestaan äänessä Olivier Nkamhoua, jonka rooli Ruotsi-voitossa jäi vielä hämmästyttävän pieneksi.

3:45 Olivier Nkamhoua voi nostaa tasoaan Susijengissä – Muurinen-tilanne nauratti.