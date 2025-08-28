Ennätys! Lauri Markkanen rymisteli kovaan seuraan EM-kisoissa

Lauri Markkanen nousi Susijengin kaikkien aikojen pistetilaston 19. sijalle EM-kisat avanneessa Ruotsi-voitossa keskiviikkona, Koripalloliitto tiedottaa.  

Markkanen oli Suomen johtohahmo 28 pisteellään niukassa kolmen pisteen voitossa Ruotsista. Samalla hän murtautui suomalaispelaajien maaottelupisteiden top20:een ennätysajassa.

Markkanen ohitti listauksessa Mikko Koskisen ja Tapio Stenin. NBA-tähdellä on nyt kasassa kaikkiaan 1 056 pistettä vain 48 A-maaottelussa. 

Seuraavana edessä on Martti Kuisma 1 186 pisteellään, joten Markkasella on hyvä sauma nousta ylöspäin vielä tämän EM-turnauksen aikana.

Susijengi-konkari Sasu Salin ylitti puolestaan 1 500 maaottelupisteen rajan. Hän on listalla sijalla 14.

Suomen joukkueen ja Nokia Arenan yleisön suorituksillaan Ruotsi-ottelun neljännessä erässä sytyttäneestä Miikka Muurisesta tuli puolestaan Susijengin viidenneksi nuorin arvokisadebytantti 18 vuoden, viiden kuukauden ja 23 päivän ikäisenä. 

