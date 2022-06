MTV seuraa Kanadan F1-kisaa: Oloissa täyskäännös – Valtteri Bottas iski vakuuttelut pöytään

Kello 20.19: Kisaviikonloppuna on nähty kipinöintiä tallipomojen välillä. F1-autojen vaarallisesta pomppimisesta Kansainvälisen autoliiton FIA:n suuntaan kovaa lobbaustyötä tehnyt Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff pitää kilpakumppanien esittämiä vastalauseita "säälittävinä ja epärehellisinä" .

Kello 20.14: Kakkosruudusta lähtevä Alpinen Fernando Alonso velmuili uskovansa hyökkäävänsä heti lähdössä paalumies Max Verstappenin kimppuun . Verstappen jakoi Alonsolle kunniaa, mutta kommentoi kenties hivenen tarpeettomasti, että konkariosastoon lukeutuva ja "yhä todella nopea" espanjalainen "on tulossa hiukan vanhaksi" .

Kello 20.09: MM-sarjassa toisena olevalla Red Bullin Sergio Pérezillä on tänään jahdattavaa. Hän veti aika-ajojen kakkososiossa lukkojarrutuksella mutkassa 3 pitkäksi, ajautui seinään ja aiheutti punaiset liput, kun auto ei siitä ajamalla pois liikahtanut. "Checo" on vasta ruudussa 13, mutta Montrealin radalla ohittaminen on tunnetusti monia muita ratoja helpompaa.