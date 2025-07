MTV seuraa: Britannian F1-kisassa hurjat lähtöasetelmat – sääsirkus päällä

F1-kauden 12. osakilpailu ajetaan tänään sunnuntaina Englannin Silverstonen radalla. Lähtöasetelmat eivät voisi olla herkullisemmat, kun peräti kuusi kuljettajaa taistelee tasaväkisesti voitosta. MTV Urheilu seuraa kisan tapahtumia hetki hetkeltä.

Lauantain aika-ajossa nähtiin yllätys, kun Red Bullin Max Verstappen pesi kaikki viimeisellä huippuvedollaan. Verstappen oli valitellut koko viikonlopun ajan sitä, miten Red Bullin auto ei meinaa toimia optimaalisella tavalla. Muutokset tepsivät ja Verstappen päihitti paalutaistossa McLarenin Oscar Piastrin (+0,103) ja Lando Norriksen (+0,118).

Kärjessä erot olivat minimaaliset, sillä kuudenneksi ajanut Ferrarin Charles Leclerc jäi Verstappenista vain hieman yli kaksi kymmenystä (+0,229).

Verstappen, Piastri, Norris, Mercedeksen George Russell sekä Ferrari-kuskit Lewis Hamilton ja Leclerc taistelevat tänään osakilpailun voitosta.

Omaa väriä kisaan tuo hyvin brittiläinen elementti eli sade, joka on riepotellut Silverstonen rataa alkuiltapäivän ajan. Sateen pitäisi jatkua iltaan asti, mikä tietää lisää epävarmuuksia kisan ylle.

Seuranta, F1:n Britannian GP:

Kello 16.45: Colapinto lähtee sunnuntain kisaan varikkosuoran puolelta, kun hänen autoonsa tehtiin muutoksia aika-ajon jälkeen.

Kello 16.44: Vielä pieni paluu huhupuolelle. Alpinella potku-uhan alle päätynyt Franco Colapinto mokasi lauantain aika-ajossa, kun hän pyörähti radan viimeisessä mutkassa, päätyen ratavalleihin. Colapinto pysäytti lopulta autonsa turva-alueelle, minkä myötä radalle tuotiin punaiset liput.

Aika-ajon jälkeen Colapintosta välittyi varsin rujo näky.

Kello 16.42: Sää vaihtelee nyt melkoisella tavalla Silverstonessa. Vielä äskettäin tuli vettä, nyt sininen taivas jo pilkottaa.

Kello 16.41: Viaplayn F1-toimittaja Mervi Kallio kysyi sunnuntain kisan alla Alpinen tallipäälliköltä Briatorelta siitä, onko hän tiedustellut Bottaksen saatavuutta ja että harkitaanko suomalaista Alpinen kisakuskiksi. Briatore osoitti velikultamaista luonnettaan, kun hän täräytti vastapalloon:

– Minulla ei ole mitään tietoa tästä. Mikä sinun lähteesi on? Briatore heitti Kalliolle, jatkaen:

– Tule kertomaan minulle, jos sinulla on jotain uutta tietoa.

Ja perään irtosi virnistys.

Flavio, vanha kettu.

Kello 16.38: F1:ssä erinäköiset huhut pyörivät nyt kuumina, kun tapetilla on muun muassa Max Verstappenin tilanne. Verstappenia on viety vahvasti Mercedeksen suuntaan. Toinen mielenkiinnon kohde on Alpinen Franco Colapinto, joka ei ole päässyt kunnon vauhtiin sen jälkeen, kun hänet nostettiin ranskalaistallin toiseksi kisakuskiksi.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff vahvisti lauantaina, että Alpinen tallipäällikkö Flavio Briatore on keskustellut hänen kanssaan Valtteri Bottaksen saatavuudesta. Bottas on tällä hetkellä Mercedeksen varakuljettaja.

Kello 16.33: Bearmanin lisäksi myös Mercedeksen italialaiskuljettaja Andrea Kimi Antonelli sai lähtörangaistuksen tämän päivän kisaan. Antonellin rangaistus on peräisin viikon takaisesta Itävallan GP:stä, missä hän törmäsi Red Bullin Max Verstappeniin. Antonelli oli lauantain aika-ajossa seitsemäs, mutta hän tipahtaa nyt ruutuun kymmenen.

Iltapäivän osakilpailun lähtöjärjestys:

Kello 16.30: Silverstonessa nähtiin hässäkkää jo lauantain aika-ajon alla, kun Haasin tulokaskuljettaja Oliver Bearman teki uskomattoman nolon virheen. Bearman lukitsi kylmät jarrunsa varikolle tulon yhteydessä, törmäten seinään. Bearmanille lätkäistiin kymmenen lähtöruudun rangaistus punaisten lippujen aikana voimassa olevien sääntöjen rikkomisesta.

Kello 16.27: Ferrarin Charles Leclerc jäi huipputasaisessa paalutaistossa kuudenneksi. Leclerc oli kaikkea muuta kuin tyytyväinen omiin otteisiinsa.

Kello 16.23: Englannissa jännitystä riitti jo lauantain aika-ajossa, missä Red Bullin Max Verstappen päihitti yllättäen McLarenin Oscar Piastrin ja kotikisaansa ajavan Lando Norriksen. Kaikista isoin teema rakentui kuitenkin älyttömän tasaisuuden kautta.

Kello 16.20: Samaan aikaan kun autot lähtevät lämmittelykierroksille Silverstonessa, sadekuuro saapuu radan ylle. Rujot olosuhteet Englannissa.

Kello 16.19: Tervetuloa F1:n Britannian GP:n liveseurannan pariin. Iltapäivän kisa lähtee liikkeelle Suomen aikaan kello 17. Sitä ennen perkauksessa lähtökohdat kohta alkavaan mittelöön sekä kurkkaus kuumiin kuljettajamarkkinahuhuihin.