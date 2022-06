Mercedes-pomo Toto Wolff poltti hihansa "säälittäviin ja manipuloiviin" kollegoihinsa

Mercedes on kärsinyt alkukauden aikana vakavasti ongelmista autonsa aerodynamiikan kanssa. Uudet pohjalevyihin sijoitetut tunnelit eivät ole käyttäytyneet toivotulla tavalla, vaan auto on tehnyt suorilla ajettaessa rajua pomppuliikettä.

Wolff kertoi neuvottelujen jälkeen, että kilpailuedun haaliminen on mennyt liian pitkälle, koska hänen tietääkseen ainakin yksi kuljettaja jokaisesta tallista on valittanut kivuista, vaikeuksista pysyä radalla tai hämärtyneestä näkökyvystä pomppimisen takia.

– Meillä on edessämme pitkän aikavälin vaikutuksia, joita emme edes osaa vielä arvioida. Tämä on kuitenkin turvallisuusriski, ja sitten kun taustalla on pieniä manipuloijia, korvaan kuiskailijoita ja kuskien valmistelemista, tämä on vain säälittävää, Mercedes-pomo sähisi.