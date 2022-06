F1-lähtöjärjestys: Kauden mielenkiintoisin asetelma! Sateella ja rangaistuksilla vaikutusta Kanadan GP:n lähtöruudukkoon

Fernando Alonso pystyi venymään huimaan suoritukseen ja ylsi paalupaikkamies Max Verstappenin vierelle eturiviin asti. Alpinen suoravauhti on ollut hyvää, joten matadorilla on hyvinkin mahdollista kamppailla jopa palkintosijasta Montrealissa.

Taktinen näytelmä edessä

Sateisen ja kylmän lauantaina jälkeen sää Montrealissa on lämpenemässä sunnuntaiksi yli 20 asteeseen. Myöskään sadekuurojen riskiä ei pitäisi olla. Kuivallakin radalla on silti odotettavissa pito-ongelmia, sillä jatkuvat sateet ovat huuhtoneet asfaltin pintaa läpi viikonlopun.

Yhden pysähdyksen taktiikka vaikuttaa ennakkoon nopeimmalta. Kärkikuskit valitsevat todennäköisesti starttiin keskikovat renkaat, jotka vaihdetaan koviin kisan kuluessa. Myös pehmeillä renkailla lähtiessä on mahdollisuus päästä yhdellä stopilla maaliin. Tämä vaihtoehto korostuu, kun otetaan huomioon radan arvaamaton pito avauskierroksella.

Turva-auto on yleinen näky Montrealissa, mikä saattaa hyvinkin sotkea ratatapahtumia varsinkin, kun lähtöjärjestyksessä on potentiaalisia nousijoita keskivaiheen takanakin. Sergio Perez (14. ruutu) ja Charles Leclerc (19. ruutu) saattavat hyvinkin lähteä hakemaan nousua kovilla renkailla, jolloin he pystyvät venyttämään pysähdyksensä pidemmälle ja olemaan tarkkailuasemissa turva-auton varalta.