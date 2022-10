MTV seuraa: Uusi tieto, näin paljon Singaporen F1-kisan lähtö venyy – Bottas nousee ruudukossa

Kello 15.06: Kilpailun pituus voi lyhentyä alkuperäisestä 61 kierroksen mitasta, vaikka keinovalaistuksessa myöhään ajaminen ei ole Singaporessa ongelma.

Turva-auton ajettua hiljattain rata näytti kuivuneen vedestä jo huomattavasti ja olevan siltä osin kelpo jamassa.

Kello 14.56: Nyt tulee uutta tietoa: Kilpailun lähtö venyy paljon. Varikon portti avautuu Suomen aikaa kello 15.25. Lämmittelykierrokselle lähdetään vasta tunnin ja kymmenen minuutin kuluttua, kello 16.05.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sade on tauonnut, ja virkailijat yrittivät luututa seisovaa vettä pois radalta.

Kello 14.53: Oheisesta F1:n sosiaalisessa mediassa jakamasta kuvasta saa käsitystä, millaisia lammikoita radalla vielä oli, kun turva-auto kävi juuri radalla.

Kello 14.51: Varikkoa vedetään lastoilla vedestä kuiviksi, ja myös puhaltimet ovat käytössä.

Kello 14.48: Sikäli kuin tänään päästään F1-autoilla ajamaan, Fernando Alonso ohittaa Kimi Räikkösen ja ottaa yksin F1-starttiennätyksen haltuunsa. Espanjalaisesta on tulossa tänään ensimmäinen kuljettaja, joka on startannut 350 F1-osakilpailuun. Alonso on tällä hetkellä tasoissa Räikkösen kanssa 349 startilla.

Kello 14.43: Turva-auto on radalla. Nyt selvitellään, millaisessa ajokunnossa rata on, mutta radalla on niin pahoja lammikoita, ettei ainakaan vielä päästäne F1-ajokeilla vetämään.

Kello 14.39: Sade on vaimentunut pahimmasta pudottelusta. Viaplayn asiantuntija Ossi Oikarinen arvioi paikan päältä tv-lähetyksessä, että pian voidaan päästäkin ajamaan.

Kello 14.34: Kisasta ollaan antamassa seuraava päivitys noin 15 minuutin päästä. Startti vähintäänkin viivästyy, mutta ajetaanko tänään ollenkaan vai vedetäänkö vain pätkä turva-auton perässä, kuten viime vuonna sateisessa Spassa?

Kello 14.34: Bottas jäi aika-ajoissa ensimmäiseen osioon ja 16:nneksi, ja tallikaveri Guanyu Zhou oli osiossa peräti seitsemän sekunnin kymmenystä nopeampi. Bottas selitteli Viaplaylle huonoa sijoitustaan kierroksen ajoituksella, mutta fakta samalla oli, että Zhou oli läpi aika-ajojen ykkösosion reilusti Bottasta nopeampi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Russellin startatessa varikolta Alfat Zhou ja Bottas nousevat ruudukossa pykäliin 13 ja 14.

Kello 14.30: Tv-lähetyksessä kuuluu, että Marina Bayn radalle kantautuu kovaa ukkosen jyrinää. Sade on runsasta.

Kello 14.27: Aika-ajojen lopussa Verstappen kihisi raivosta, kun hän oli paaluvauhdissa, mutta Red Bull käski hänet varikolle viimeiseltä aikakierrokseltaan. Syyksi selvisi myöhemmin polttoaine: Red Bull ei uskonut Verstappenilla riittävän bensaa näytteenottoa varten, jolloin hänet olisi hylätty ja hän olisi joutunut kisaan varikolta. Red Bull oli laskelmoinut, ettei Verstappen olisi ehtinyt ajaa kyseistä "ekstrakierrosta".

Verstappen jäi aika-ajoissa kahdeksanneksi, mutta kuten on viime aikoinakin nähty, alankomaalaisella on kyky tehdä kovia ohituskavalkadeja kärkeen saakka.

Kello 14.21: Normaalisti kuskit menisivät tähän aikaan ajamaan ennen kilpailua installaatiokierroksia, mutta nyt heitä ei päästetä radalle. Vettä tulee, eikä radalla ole turvallista ajaa F1-autoilla vauhdikkaasti. Kisan startti on myös siirtymässä kello 15:stä eteenpäin.

Kello 14.20: Kertauksena, mitä Verstappenin mestaruuden varmistumiseen tänään vaadittaisiin:

Verstappen varmistaisi maailmanmestaruuden, jos hän voittaisi tänään ja MM-sarjassa häntä lähimpänä olevat Ferrarin Leclerc ja Red Bull -tallikaveri Pérez jäisivät kauas. Tähän kahdeksannesta ruudusta kilpailuun lähtevä Verstappen tarvitsisi tällä erää myös onnea monacolaisen ja meksikolaisen startatessa kisaan sijoilta 1 ja 2.

Verstappenilla on MM-sarjassa Leclerciin 116 pisteen johto, ja Pérez on MM-sarjassa kolmantena, 125 pinnaa Verstappenin takana. Verstappen on varma maailmanmestari, jos hän voittaa Singaporen kilpailun, Leclerc jää yhdeksänneksi tai huonommalle sijalle ja Perez on korkeintaan neljäs eikä saa lisäpistettä kilpailun nopeimmasta kierroksesta. Jos Pérez ajaa kilpailun nopeimman kierroksen, hän saa olla tällä kattauksella enintään viides.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jos Verstappen puolestaan ajaa voiton lisäksi nopeimman kierroksen, mestaruus varmistuu hänelle, jos Leclerc on korkeintaan kahdeksas ja Perez enintään neljäs.

Kautta on tämän osakilpailun jälkeen jäljellä vielä viisi GP:tä, ja Verstappenin mestaruuden varmistuminen on joka tapauksessa käytännössä vain ajan kysymys.

Kello 14.12: Sade on vähintäänkin siirtämässä kilpailun starttia. Singaporessa on satanut runsaasti, ja Marina Bayn katurata lainehtii vedestä. Sateen on myös ennustettu jatkuvan vaihtelevalla voimakkuudella seuraavien tuntien ajan. Lähtöä ei olla pääsemässä tekemään vielä kello 15 – lauantaina kolmansista harjoituksista jäi jo puoli tuntia ajamatta vedestä lainehtineen radan vuoksi.

Kello 14.05: Alla lähtöjärjestys päivän kilpailuun:

1. Charles Leclerc, Ferrari 2. Sergio Pérez, Red Bull 3. Lewis Hamilton, Mercedes 4. Carlos Sainz, Ferrari 5. Fernando Alonso, Alpine 6. Lando Norris, McLaren 7. Pierre Gasly, AlphaTauri 8. Max Verstappen, Red Bull 9. Kevin Magnussen, Haas 10. Yuki Tsunoda, AlphaTauri 11. Lance Stroll, Aston Martin 12. Mick Schumacher, Haas 13. Sebastian Vettel, Aston Martin 14. Guanyu Zhou, Alfa Romeo 15. Valtteri Bottas, Alfa Romeo 16.Daniel Ricciardo, McLaren 17. Esteban Ocon, Alpine 18.Alexander Albon, Williams 19. Nicholas Latifi, Williams Varikko: George Russell, Mercedes

Kello 13.58: Tervetuloa mukaan! Max Verstappenilla on jo tänään mahdollisuus varmistaa maailmanmestaruus, mutta se edellyttäisi hänen voittoaan ja MM-sarjassa lähimpänä olevien Ferrarin Charles Leclercin ja Red Bull -tallikaveri Sergio Pérezin jäämistä useiden sijojen päähän. Leclerc starttaa kisaan ensimmäisestä ruudusta, Pérez toisesta ja Verstappen vasta ruudusta 8.